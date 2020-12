6 plaisirs gourmands à s’offrir pendant le congé des Fêtes

Les rassemblements de Noël sont peut-être annulés, mais la féérie qu’entoure cette période de l’année ne doit pas disparaître pour autant!

Profitez de ces quelques jours de congés pour prendre du temps pour vous, mais surtout, vous gâter!

Voici 6 petits plaisirs gourmands à s’offrir pendant le congé des Fêtes, car vous le méritez amplement:

Même s'il y a de nombreux petits commerçants qui offrent de bons cafés, une boisson festive du Starbucks se doit d'être consommée au moins une fois par année. Gâtez-vous donc avec l’une des boissons chaudes du menu des Fêtes de Starbucks. Latté au lait de poule, latté au pain d’épices, latté à la cannelle dolce, moka à la menthe poivrée, et bien plus vous attendent dans le Starbucks le plus près de chez vous. Le choix risque d’être difficile, mais vous ne serez pas déçu de vous être finalement offert cette petite douceur sucrée à laquelle vous rêvez depuis quelques semaines.

Les amateurs de loukoumades ne pourront s’empêcher de commander les deux saveurs de Noël chez Mr. Puffs: Bûche de Noël et CinnaPuffs. Ces saveurs sont en édition limitée et seront disponibles seulement jusqu’au 6 janvier 2021!

La pâtisserie CRémy a l’habitude de proposer des beignes du mois inspirés des produits saisonniers. Pour décembre, la tradition ne fait pas exception, car c’est un beigne au lait de poule que vous pouvez commander. Si vous n’êtes pas fans de lait de poule, les saveurs de beignes habituels sont également disponibles ou bien une boîte de biscuits assortis du père Noël devrait faire l’affaire.

*Sachez que la pâtisserie CRémy sera fermée pour des vacances bien méritées du 1er au 7 janvier.

Arhoma propose ses trois bûches de Noël en format individuel! C’est le petit dessert parfait à s’offrir pour terminer son repas des Fêtes en beauté. Commandez la saveur que vous voulez et il est même possible de vous la faire livrer si vous vous trouvez sur le territoire desservi par l’entreprise.

Pour un vrai de vrai chocolat chaud bien riche et qui goûte le ciel, c’est à la jolie chocolaterie Ernestine que vous devez passer. Vous ne regretterez pas ce petit détour sur l’avenue du Mont-Royal. Profitez de votre passage pour goûter aussi à leurs petites Bombes Cerise!

*Ernestine ferme ses portes pour des vacances du 1er au 14 janvier.

L’éclaircie est une toute nouvelle pâtisserie spécialisée dans les éclairs sucrés à Montréal sur la rue Ontario Est. Pour les Fêtes, un éclair thématique se trouve sur le menu : Le Santa. Il s’agit d’un éclair à la noix de coco enrobé de chocolat blanc!

