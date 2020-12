IKEA sort des «kits» d’assemblage de meubles en pain d’épice

Comme le temps des Fêtes tel qu’on le connaît n’aura pas lieu cette année, tout le monde est à la recherche d’activités pour occuper son mois de décembre à la maison.

Les nouveaux «kits» d’assemblage que propose IKEA se présentent comme une activité parfaite à faire entre colocs, un verre de vin à la main.

Pour meubler votre traditionnelle maison gourmande, IKEA vous propose de recréer en version pain d’épice ses meubles les plus classiques, comme la bibliothèque BILLY, le populaire lit MALM, le tapis RENS ou encore la chaise STRANDMON.

Les «kits» d’assemblage qui comprennent les gabarits et les instructions se trouvent sur le site web de l’entreprise et ils sont entièrement gratuits. Vous n’avez qu’à les télécharger, à les imprimer et à suivre les indications.

Des heures et des heures de plaisir à l’horizon! Et le plus beau, dans tout ça, est que vous pourrez tout manger après avoir pris votre photo pour Instagram!

