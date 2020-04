La librairie Olivieri et son bistro ferment après 35 ans d'ouverture

C'est une bien triste nouvelle qui vient tout juste d'être annoncée par les propriétaires de la populaire librairie Olivieri de Côte-des-Neiges. L'établissement ferme définitivement ses portes après plus de 35 ans de loyaux services.

C'est dans un touchant message Facebook que Rina et Yvon, les propriétaires de l'établissement, ont expliqué les raisons de sa fermeture.

«La librairie Olivieri fermera définitivement ses portes après 35 années d’existence. Il aura fallu la tempête parfaite pour arrêter Olivieri. En effet, à la pandémie actuelle et au confinement, s’ajoute pour nous la perspective de travaux majeurs à Côte-des-Neiges. Nous avons déjà, par le passé, navigué en terrain hostile, mais cette fois-ci, avouons-le, c’en est une de trop», peut-on lire dans la triste publication.

Bien que la fermeture de la librairie Olivieri soit directement liée à la crise sanitaire de la COVID-19, d'autres facteurs ont pesé dans la balance.

«La construction de nouveaux condos à l’emplacement du St-Hubert se traduira par une diminution de l’achalandage et affectera gravement les activités de la librairie et du bistro. Les opérations de ce dernier en seront particulièrement affectées. Impossible d’ouvrir une terrasse, dont tous auraient si besoin cet été, dans le bruit et la poussière. Et impossible de relancer Olivieri dans un contexte de distanciation sociale, sans événements et sans bistro.»

Pour de nombreux étudiants de l'Université de Montréal, la librairie Olivieri était un lieu de détente où il faisait bon relaxer entre deux classes. Son coin bistro était également un magnifique endroit où profiter du beau temps.

Une bien triste nouvelle.

