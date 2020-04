C'est la fin pour l'entreprise de livraison de repas Foodora

C'est la fin pour l'entreprise Foodora. L'entreprise de livraison de repas à domicile a annoncé sa fermeture, lundi, faute d'avoir su atteindre un «niveau de rentabilité suffisant» après cinq ans de présence au Canada.

Foodora, qui est présente dans 10 villes du Canada, dont Montréal et Québec, proposait à ses clients de commander des repas de restaurants via sa plateforme. Ces repas étaient ensuite livrés par des coursiers à vélo.

Or, plusieurs autres entreprises, comme Uber Eats, DoorDash et SkipTheDishes, se livrent une concurrence féroce dans le domaine de la livraison de repas.

L'entreprise continuera à servir ses clients jusqu'au 11 mai inclusivement. Elle compte aussi faire une proposition concordataire à ses créanciers, dont les modalités demeurent à déterminer.

Foodora collaborait avec plus de 700 restaurants à Montréal et plus d'une centaine à Québec.

