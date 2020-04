La fameuse recette des pancakes du restaurant Bremner de Danny Smiles enfin dévoilée

À défaut de pouvoir vous offrir un brunch décadent au restaurant le Bremner situé dans le Vieux-Montréal, vous pouvez désormais reproduire l’une de ses recettes les plus populaires.

Le chef Danny Smiles a partagé sur son compte Instagram la recette des pancakes du Bremner, un plat A-DO-RÉ des Montréalais.

Voici donc la recette à essayer pour votre prochain brunch!

Ingrédients

1 tasse de lait

1 1/2 cuillère à soupe de vinaigre blanc

1 cuillère à soupe de beurre fondu

1 tasse de farine

1/2 cuillère à café de levure chimique

1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude

2 cuillères à soupe de sucre blanc

1 œuf

1/2 cuillère à thé de beurre par pancake pour la cuisson

Comment faire?

1. Dans une tasse à mesurer, verser le lait et le vinaigre blanc. Laisser reposer 15 minutes.

2. Lorsque le lait commence à cailler, ajouter l’œuf et la cuillerée de beurre fondu.

3. Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs. Puis intégrer les éléments liquides et mélanger avec une spatule.

4. À feu moyen (5) incorporez la cuillerée de beurre

5. Cuire vos pancakes (jusqu’à ce qu’elles deviennent dorées) et les retourner.

*Vous pouvez accompagner vos pancakes de bacon ou de petits fruits... c'est au feeling!

Bon appétit!



