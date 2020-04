Une boite «apéro» livrée directement chez vous par ce resto de Montréal

Le bistro Tendresse situé dans le Village à Montréal a décidé de redonner à l’apéro ses lettres de noblesse.

Puisqu’on ne peut plus de rendre dans un restaurant pour grignoter et boire du bon vin entre amis, Tendresse propose maintenant des boites spéciales pour l’apéro!

Ces dernières sont composées de plusieurs petites bouchées toutes véganes comme de la bruschetta à la tomate, une fondue parmesan (végane), un mélange d’olives, un humus de carottes, et plus encore. La boite est affichée au coût de 35$ et se vend actuellement sur le site web du restaurant.

Pour compléter la livraison et faire en sorte que votre apéro soit réussi, vous pouvez ajouter une ou deux bouteilles de vin qui se marieront parfaitement aux bouchées de votre boite.

On dit ça comme ça, mais c’est une très cool activité à faire avec les amis. Tout le monde commande sa boite et vous la dégustez chacun de votre côté à la maison en jasant par vidéoconférence! Et si jamais vous êtes plus de type brunch, sachez que des boites pour le brunch sont aussi disponibles au coût de 45$.

Les détails de livraisons et de «pick-up» au restaurant se trouvent sur le site web.

Les options de livraison sont pas mal infinies actuellement et c’est tant mieux! En voici quelques-unes :

