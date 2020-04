Obtenez 40$ de rabais sur les boîtes Cook It (pour pouvoir ENFIN les essayer)

Bonne nouvelle pour ceux qui rêvent depuis longtemps d'essayer les fameux «kits à cuisiner» de Cook It, car l'entreprise locale offre un fou rabais!

Avec le code promotionnel CAVABIENALLER40 vous pourrez obtenir 40$ de rabais sur votre première boite Cook It. Une boîte de trois repas pour deux vous coûtera donc 27$ au lieu de 67$, par exemple. En plus la livraison est offerte!

Les «kits» de Cook It contiennent tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des recettes santé, équilibrées et délicieuses. Il y a même des recettes adaptées pour les végétariens.

En plus, les boîtes Cook It sont presque zéro déchet et contiennent une majorité de produits locaux. Un plus à considérer!

C’est votre chance de sauter une visite à l’épicerie et d’encourager une entreprise d’ici tout en découvrant les plaisirs de cuisiner!

*Pour chaque achat effectué, Silo 57 recevra un petit montant, mais on vous parle de Cook It parce qu'on aime vraiment ça et que c'est une belle entreprise d'ici!

Ne manquez pas nos dernières capsules!