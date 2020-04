5 adresses où acheter un gâteau d’anniversaire pour emporter

Cette période de confinement rend beaucoup de fêtés tristes, obligés de célébrer leur anniversaire en quarantaine plutôt qu’en sirotant quelques gin tonic dans un bar avec des amis.

Malgré tout, si votre anniversaire ou celui d’un proche est durant cette période de confinement vous pourrez tout de même savourer un excellent gâteau!

Voici donc 5 adresses montréalaises où acheter un gâteau pour emporter!

La jolie pâtisserie de l’avenue Laurier Est a beau être fermée, ses délicieux gâteaux et ses plats sont toujours disponibles pour emporter. Vous pouvez même en profiter pour vous procurer une bonne bouteille de vin. La livraison est également disponible.

1479 avenue Laurier Est

À la fois pâtisserie et chocolaterie, Fous Desserts propose une panoplie de petites douceurs qui vous feront chaud au cœur. Vous pouvez passer votre commande en ligne ou encore par téléphone.

809 avenue Laurier Est

Bien que la Fabrique Arhoma soit reconnue pour ses délicieux pains frais, la boulangerie propose également une belle sélection de desserts plus alléchants les uns que les autres. Il est même possible de vous faire livrer leurs produits.

Plusieurs succursales

Ceux qui n’ont jamais goûté aux savoureux beignes de CRémy n’ont définitivement jamais vécu! Le petit établissement du Plateau propose des desserts décadents qui feront certainement plaisir aux fêtés esseulés durant cette période difficile. Vous pouvez passer votre commande à travers la fenêtre de l’établissement ou encore en ligne pour vous faire livrer le tout.



514-521-9696

2202 avenue Mont-Royal Est

Le petit établissement de Beaubien propose la livraison de certains de ses produits dont les croissants, les biscuits au chocolat, les Paris Brest et plus encore. Suivez leur page Facebook pour connaître les jours de livraison et leur menu.

2105 rue Beaubien Est

