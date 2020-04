6 fleuristes qui livrent à Montréal pour se faire plaisir

Crise sanitaire ou non, un bouquet de fleurs, ça fait toujours plaisir à recevoir ou à s’offrir.

Bien que plusieurs fleuristes aient fermé leurs portes et leur boutique en ligne, quelques établissements ont décidé de continuer à livrer des petits bouquets de bonheur à travers le Grand Montréal.

En voici donc 6 que vous pouvez encourager actuellement :

Ce fleuriste de la rue Beaubien livre partout à Montréal et dans la grande région métropolitaine moyennant quelques frais supplémentaires. Le choix des fleurs est limité en raison de l’approvisionnement plus difficile, mais il est possible de commander quelques choses de très beau pour égayer votre logement!

La boutique en ligne du Jardin de Mathilde est encore ouverte malgré le peu de stock restant. Il est toutefois encore possible de se faire livrer quelques jolies plantes ou encore un beau bouquet de lavande dont l’odeur va vous apaiser c’est certain. La livraison se fait du lundi au samedi à Montréal (excepté le samedi de Pâques) et elle est gratuite avec le code promotionnel LIVRAISON.

Cette entreprise située sur l’avenue Mont-Royal continue d’offrir la livraison de ses bouquets de fleurs fraiches. La livraison est également offerte dans la grande région de Montréal si vous ajoutez le code promotionnel AVOTRESERVICE lorsque vous passez une commande en ligne.

La boutique de la rue Saint-Denis est bien évidemment fermée au public, mais vous pouvez commander vos fleurs par téléphone ou en ligne. Tout ce que vous avez à faire est de déterminer un budget et une occasion. Ensuite, un expert réalisera un magnifique bouquet qui sera livré à la personne à qui vous voulez faire plaisir, ou encore à vous-même!

Ce fleuriste de Boucherville vous invite à visiter son site web pour sélectionner un style de bouquet que vous aimez. Vous devez ensuite commander par téléphone au 450-641-4646.

La boutique Vertuose ne livre peut-être pas ses jolies créations florales actuellement, mais vous pouvez toujours opter pour une belle plante verte à ajouter à votre collection!

