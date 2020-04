Ce resto de ramen végane organise un pop-up de «take-out» les vendredis

Bonne nouvelle pour les amateurs de nouilles ramen!

Le Umami Ramen situé dans le Mile-Ex a décidé d’ouvrir ses portes une fois par semaine afin de permettre à sa clientèle de se gâter avec des bols réconfortants de nouilles ramen.

Le pop-up de «take-out» se déroule tous les vendredis de 16h à 20h au restaurant de la rue Clark. Vous êtes donc invité à vous présenter et faire la file à l’extérieur en respectant une distance de 2 mètres entre chaque personne. Une seule personne par famille ou par couple pourra entrer pour passer la commande et payer. Cinq minutes plus tard, vous recevrez vos plats! C’est aussi simple que ça!

Si vous n’êtes pas déjà familier avec le menu du Umami Ramen, vous pouvez le retrouver en ligne juste ici. Vous pouvez donc déjà le consulter pour vous donner une idée et même précommander en envoyant un courriel avant 15h le vendredi. La marche à suivre pour les précommandes se trouve en ligne juste ici.

En plus d’un choix de six bols réconfortants, le menu comprend une salade de concombre et wakamé, un beigne frais maison pour le dessert et une sélection de plusieurs alcools (sakés et vins d’importation privée) offerts à 20% de rabais.

Si vous n’avez pas encore goûté aux bols ramen du Umami Ramen, voilà une belle occasion de le faire et tomber en amour avec leur bouillon riche (et végane) tout en encourageant un restaurant montréalais!

