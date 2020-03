Les restaurants qui livrent ou font du «take-out» dans les Laurentides

Montréal, Rive-Sud, Laval, Estrie, Québec, etc., aucune région du Québec n’est épargnée par la pandémie de la COVID-19.

Les restaurants sont parmi les secteurs les plus touchés financièrement. Alors que certains ont décidé de fermer leurs portes complètement, d’autres continuent de servir les clients sous forme de comptoir à emporter ou en livraison.

Voici donc de bonnes adresses pour du «take-out» ou de la livraison dans les Laurentides.

Cette jolie boulangerie qui a également, en temps normal, une salle à manger, propose un beau menu de plats à emporter à la maison. Vous pouvez commander en téléphonant ou encore en vous présentant au comptoir en respectant la distanciation physique.

485 boulevard des Laurentides, Saint-Sauveur

450) 744-0525

Ce petit restaurant de Sainte-Adèle a décidé garder la cuisine active pour produire de plats pour la maison. Un menu est actuellement disponible sur la page Facebook de l’établissement. Seul le «take-out» est offert, alors pensez à apporter votre glacière.

31 rue Morin, Sainte-Adèle

(450) 229-1915

L’Épicurieux, qui est reconnu pour ses bons produits frais et locaux, publie un menu chaque jour pour les clients qui souhaitent se faire plaisir de temps à autre pendant cette crise. Il est aussi possible de commander une bouteille de vin avec vos plats.

2270 rue de l'Église, Val-David

(819) 320-0080

Shawbridge a lancé tout dernièrement un service de livraison de plats pour les résidents de la ville de Prévost. En ce qui concerne les produits du P’tit Magasin, les livraisons se font dans un rayon de 10 km. Les menus des deux établissements sont affichés dans l’onglet «menu» de la page Facebook.

3023, Boulevard Curé-Labelle, Prévost

(450) 224-1776

La Table 16 veut vous permettre de continuer à bien manger pendant votre quarantaine. C’est pourquoi un menu est disponible afin que vous puissiez commander des plats à emporter ou à vous faire livrer. Les bouteilles de vin sont aussi offertes à 20% de rabais.

342 Rue Principale, Saint-Sauveur

(450) 227-2478

Ce bistro de Val-David offre un menu prêt-à-manger à bas prix pour faire du bien à votre estomac ainsi qu'à votre portemonnaie. La livraison est même offerte gratuitement 7 jours sur 7 entre Saint-Agathe et Sainte-Adèle.

2510 Rue de l'Église, Val-David

(819) 322-7348

Ce petit restaurant a décidé d’offrir un menu de plats à emporter à la maison qui change selon les arrivages et les envies du chef. Vous pouvez également vous commander une bonne bouteille de vin pour accompagner le tout!

6220 Rue Morin, Val-Morin

(819) 320-0441

Besoin de bouffe réconfortante? Ce nouveau restaurant qui a officiellement ouvert ses portes en début d’année offre la livraison à Blainville, Boisbriand, Sainte-Thérèse, Rosemère et Lorraine moyennant 5$ de frais. Le menu est disponible en ligne et vous devez tout simplement téléphoner pour passer votre commande. En plus, vous pouvez faire ajouter une bonne bière fraiche à votre commande!

329 boul. curé labelle, Sainte-Thérèse

(450) 508-1025

