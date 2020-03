Un GoFundMe mis sur pied pour aider les petites salles de spectacle de Montréal à survivre durant la crise

La période particulièrement difficile que nous vivons n’épargne malheureusement pas les petites salles de spectacle de Montréal.

Afin de pouvoir se relever après la pandémie, l’Association du personnel des petites salles de concert de Montréal a mis sur pied une campagne GoFundMe qui vise à donner un coup de main aux travailleurs de ces établissements.

«Les mesures prises pour lutter contre [la] COVID-19 ont eu un impact dramatique sur la vie de nombreuses personnes. Le 14 mars, lorsque la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a demandé la fermeture des salles de concert pendant 30 jours, 135 travailleurs ont soudainement perdu leur gagne-pain. Et bien que ce soit absolument la chose à faire, cela crée une pression financière énorme sur les gens qui travaillent dans ces espaces. Plusieurs paliers de gouvernement ont promis que l'aide est en route, mais les garde-manger se vident et il y aura des factures à payer avant qu’elle parvienne à destination», peut-on lire sur la page GoFundMe.

Grâce à cette campagne, les travailleurs du Barfly, de la Brasserie Beaubien, de la Casa del Popolo, du Diving Bell Social Club, de L'Escogriffe, du Quai des Brumes, du Resonance Café, du Bar le Ritz PDB, de La Sala Rossa, du Sotterenea, du Turbo Haus et de la Vitrola recevront donc un peu de sous toutes les deux semaines.



«Les fonds seront répartis également entre tous les membres du personnel participants et 10% seront retenus comme fonds d'urgence, au cas où quelqu'un se retrouverait dans le besoin. Si, à la fin de la campagne, ce pourcentage n’a pas été utilisé, il sera réparti également entre les membres du personnel participants» explique-t-on sur le site.

La page de sociofinancement souhaite amasser un total de 130 000$; pour le moment, 18 220$ ont été donnés.

Toutes les informations sur cette page ici.

