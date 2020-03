Les restos qui livrent ou font du «take-out» en Montérégie

Se faire livrer ou bien aller chercher un bon plat préparé par votre resto préféré est l’un des petits bonheurs de la vie dont on peut profiter actuellement.

Ne vous gênez donc pas et encouragez les entreprises qui ont besoin de vous présentement.

Voici donc de bonnes adresses qui livrent ou font du «take-out» en Montérégie :

L’un des meilleurs «spots» à sushis de Saint-Jean-sur-Richelieu livre tous les jours à partir de 15h pour faire plaisir à leur fidèle clientèle. Le resto livre aussi dans secteur Iberville.

290 Boulevard Saint-Luc #26, Saint-Jean-sur-Richelieu

(450) 348-0667

Les amateurs des soirées arrosées au Brouemont pourront récréer cette ambiance du mieux qu’ils le peuvent à la maison en commandant de la bouffe et de la bonne bière de l’endroit. La microbrasserie est en effet ouverte pour les «take-out» et les livraisons du jeudi au dimanche entre 16h et 21h.

107 boulevard Bromont, Bromont

(450) 534-0001

La succursale de Saint-Hyacinthe du White Rabbit offre la livraison gratuite de son menu. Chaque jour il y a des plats en «spécial» et vous pouvez même ajouter du vin à votre commande!

2965 Rue Picard, Saint-Hyacinthe

(450) 773-7178

Cet apportez votre vin bien apprécié à Saint-Jean-sur-Richelieu rouvre ses portes dès le 27 mai pour offrir des plats à emporter jusqu’au 1er mai au moins. Un menu sera affiché tous les jours sur la page Facebook de l’établissement à 14h et vous pourrez passer votre commande par téléphone par la suite pour un ramassage le lendemain entre 16h et 18h30.

22 place du Marché, Saint-Jean-sur-Richelieu

(450) 651-0301

Le Bistro Kapzak fait partie des établissements qui offrent aussi des bouteilles de vin à emporter à l’achat de bouffe. En plus, les jeudis soirs, les bouteilles sont à 50%. Ça vaut la peine!

108 rue Principale, Granby

(579) 365-3008

Ce comptoir continue de préparer de bon mets santé que vous pouvez commander pour la maison. Le menu change quelque peu chaque jour selon les envies du chef. La procédure pour commander et pour la livraison est clairement indiquée sur le site web de l’entreprise.

1360 rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville

(450) 690-1919

Ce pub continue d’offrir son service de livraison via la plate-forme Skip The Dishes et vous pouvez aussi appeler pour faire préparer vos plats en formule «take-out». Chaque jour, il y a aussi un concours pour faire gagner un repas en «take-out»! Les détails sont sur la page Facebook de l’établissement.

268 rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu

(579) 362-3332

Ce petit comptoir santé reste ouvert pour vous préparer de bons mets à emporter. L’équipe travaille même à mettre sur pied un service de livraison. N’hésitez pas à téléphoner pour avoir plus de détails.

438 avenue Saint-Simon, Saint-Hyacinthe

(450) 252-7778

Pour une bonne pizza réconfortante, Pizza Richelieu livre encore même pendant cette crise sanitaire.

328, rue Champlain, Saint-Jean-sur-Richelieu

(450) 348-4914

Le restaurant de Cowansville a une plate-forme en ligne où vous pouvez passer vos commandes de bouffe! C’est simple et pratique et vous aurez de bons mets à manger à la maison!

406 rue Principal, Cowansville

(450) 815-0581

Les restaurants qui livrent aussi mais qui n'ont plus besoin de présentation: Burger King, Normandin, Saint-Hubert, etc.

