Road trip à Sandbanks : les adresses préférées de Fleur Maison

S’il y a un endroit à visiter en Ontario au moins une fois dans sa vie, c’est sans aucun doute le parc provincial de Sandbanks qui se trouve au cœur de Prince Edward County.

L’endroit est tout simplement magique avec ses dunes de sable qui s’étendent sur des kilomètres, ses trois grandes plages qui sont parmi les plus belles au Canada et ses sentiers de randonnées aux alentours.

Ce n’est pas pour rien que la créatrice de contenus et entrepreneure Vanessa Béland, aussi connue sous le nom de Fleur Maison, y retourne été après été avec son copain Félix. Sandbanks est la destination de prédilection du couple pour des vacances en amoureux réussies.

Silo 57 en a donc profité pour questionner Fleur Maison au sujet de ses adresses préférées à Sandbanks et les alentours afin de vous donner une idée de quoi faire et où aller lors de votre road trip à Sandbanks et à travers le Prince Edward County!

Voici donc les adresses «préfs» de Fleur Maison!

«Vraiiiiment un must! Je dis ça sans sarcasme, mais ça doit représenter au moins 40% de la raison pour laquelle on retourne à Sandbanks chaque année! Les saveurs de crèmes glacées et sorbets artisanaux sont super originales. Notre préférée à Félix et moi est définitivement la saveur Campfire. Une idée cute à faire en amoureux: l'an dernier, on a acheté un demi-gallon de crème glacée qu'on a apporté à la plage pour profiter du coucher du soleil. C'était magique!»

«C’est notre restaurant préféré à Picton! Le menu est, entre autres, composé de shawarma et de falafel. Il y a une option végétarienne avec pois chiches et même végane si vous demandez sans la sauce à l'ail. À essayer absolument : la poutine shawarma avec navets, cornichons, sauce à l'ail et poulet ou pois chiches. C'est délicieux!»

«Ce café ultra coloré à un menu diversifié et énorme! On y retrouve de tout pour tous les repas de la journée. Il y a aussi plusieurs options végétariennes et véganes. La cute terrasse qui donne sur la rue principale à Picton vous plongera dans l’action de la ville.»

«C’est une trop cute boutique qui vend surtout des plantes et cache-pots, ainsi que des produits locaux et artisanaux. Ils font aussi leur propre encens avec des odeurs toutes douces. Il y en a même avec des fleurs séchées et c'est super beau. Et comme c'est au Canada, on peut se laisser tenter par une plante sans problème afin de la rapporter à la maison!»

«C'est le plus cute motel ever avec ses portes roses et ses chambres full bien décorées. Il y a un beau bar au lobby avec des snacks et des boissons fancy pour l'apéro. Il y a aussi une terrasse extérieure avec plein de places assises et un foyer. Tous les lundis, il y a un movie night sur la terrasse. Ce motel est situé près du centre-ville de Picton et à environ 20 min de plage.»

6. Les boutiques seconde main

«On retrouve quelques boutiques seconde main sur la rue principale à Picton et on y fait toujours des belles trouvailles. Notre préférée est le Second Time Around qui est énorme. On aime aussi les magasins d’antiquités. Nos deux préférés sont MacCool’s Re-Use et Dead People Stuff.»

