Cette vidéo de la Gaspésie va vous donner envie de tout «sacrer là» et de partir en road trip

Le duo d'amoureux derrière Our Next Project (qui nous a fait visité son loft à 1100$ / mois) nous fait voyager à travers son quotidien bien rempli et les mille et une destinations qu'il visite tout au long de l'année.

Le couple revient tout juste d'un road trip en Gaspésie et les images sont tout simplement époustouflantes.

Après avoir «teasé» leurs abonnées sur Instagram, Camille et Guillaume ont partagé une vidéo sur YouTube avec les plus belles prises de vue de leur séjour dans ce magnifique coin de la province.

Impossible de ne pas avoir des frissons en regardant la vidéo dans laquelle Camille livre également un touchant message sur l’importance de prendre soin de notre planète. On ne peut pas être plus d’accord avec elle, surtout avec la tenue de la marche pour le climat qui se tiendra le 27 septembre.

Bref, on vous avertit, la vidéo de Our Next Project va assurément vous donner l’envie de prendre des vacances, tout sacrer là et partir en road trip direction la Gaspésie!

*Photo de couverture: Instagram @cam_ds