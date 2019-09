Vous pourrez bientôt dévorer cette poutine «général Tao» dans un nouveau resto de MTL

Une toute nouvelle adresse où le poulet frit sera à l’honneur ouvre bientôt ses portes au centre-ville de Montréal.

Il s’agit du resto-kiosque Ho Lee Chix qui fera en fait partie de l’offre alimentaire de la toute nouvelle halle gourmande qu'offrira Le Central.

En plus de servir du poulet frit avec la sauce de votre choix parmi une sélection de sauces plutôt intéressantes (beurre d’arachides et confitures, sriracha à l’érable, BBQ fumé, et plus encore), Ho Lee Chix proposera sa version d’une poutine en y ajoutant du poulet frit et en remplaçant la sauce brune par de la sauce général Tao!

Le kiosque qui fait partie du groupe Lucky Belly (Le Blossom, Miss Wong, Kamehameha Snack-Bar, Le Red Tiger, Le Golden Dragon) offrira également une option végane de «poulet frit». Les végétaliens donc pourront aussi goûter à la poutine «général Tao», sans le fromage toutefois.

Nul doute que cette poutine fera fureur dès l’ouverture officielle de l’endroit qui arrive à grands pas. La date officielle n’a pas encore été dévoilée, mais tout semble prêt!

À noter que les fans du Kamehameha Snack-Bar et de ses bols poké pourront retrouver un kiosque du restaurant dans la halle gourmande également !

Ho Lee Chix (ouverture cet automne)

30, rue sainte-Catherine Ouest