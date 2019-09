Un ciné-parc éphémère et gratuit débarque au centre-ville de Montréal ce mois-ci

Vous adorez aller au ciné-parc mais n’avez plus de voiture maintenant que vous habitez sur l’île de Montréal?

Vous serez sûrement bien excité de savoir qu’un ciné-parc prendra place en plein centre-ville de Montréal un soir seulement ce mois-ci.

C’est le lundi 23 septembre que vous pourrez aller vous installer confortablement dans l’une des voitures du service d’autopartage Communauto déjà stationnées dans le Quartier des spectacles, plus précisément devant la Maison du développement durable.

Au programme, le film culte Québec-Montréal du cinéaste Ricardo Trogi ainsi que des documentaires sur l’environnement. Pour ajouter à l’expérience d’être dans un ciné-parc, il y aura aussi du popcorn et de la barbe à papa sur place!

Les projections débuteront dès 18h et tout est gratuit. Cet événement des plus originaux s’inscrit dans les célébrations du 25e anniversaire de Communauto et vise à sensibiliser les gens à la mobilité durable!

Ciné-parc urbain

23 septembre dès 18h devant la Maison du développement durable

50, rue Sainte-Catherine Ouest

*Photo de couverture: Instagram @loriegilbert