Un nouveau spot où bruncher à l’italienne dans le Vieux-Montréal

Bonne nouvelle pour les passionnés de brunch! Un resto du Vieux-Montréal vient tout juste de lancer son nouveau menu de brunch d’inspiration italienne et ça promet.

Le Jacopo, situé au cœur de la Place Jacques-Cartier, offre désormais des assiettes déjeuner les samedis et dimanches.

Fidèle à ses origines, le magnifique restaurant a choisi de construire son menu en s’inspirant de la cuisine italienne.

On retrouve donc un plat de caccio e pepe réinventé avec des œufs brouillés, une assiette de pomodore fagioli avec des fèves cannellini et pancetta fumée et un moins traditionnel plat de toast à l’avocat avec morue noire.

Le tout bien entendu accompagné d’un bellini avec purée de pêche, de jus d’orange ou de pamplemousse.

Et si vous n’êtes pas trop du type brunch, le Jacopo est aussi une belle adresse où faire un 5 à 7!

Jacopo

436, Place Jacques-Cartier, Montréal