Il existe un labyrinthe spécial Harry Potter à 1h de Montréal seulement

Apprentis sorciers! Préparez-vous à vivre une expérience unique en plein champ de maïs de Saint-Alexis-de-Montcalm.

La Ferme Mathieu Lavoie récidive pour une deuxième année avec son incroyable labyrinthe de maïs ensorcelant et cette fois c'est le monde magique d'Harry Potter qui sera mis en scène!

Pour 8$, vous pourrez parcourir le trajet du labyrinthe, apprendre à construire votre propre baguette magique, trouver l’entrée de la forêt interdite où un magicien-sorcier se trouve afin de vous enseigner à lancer des sortilèges et faire des tours de magie.

Attention! Tout au long de votre parcours, il se peut que vous rencontriez des créatures magiques! Le but ultime est de trouver la sortie du labyrinthe, afin de recevoir votre certificat d’apprenti sorcier (et de faire votre entrée à Poudlard?).

Le labyrinthe magique ouvre officiellement ses portes le 21 septembre et vous pouvez le visiter les samedis et dimanches jusqu’au 27 octobre entre 9h et 16h.

Vous pourrez également terminer votre expérience à la Ferme Mathieu Lavoie en allant cueillir votre propre citrouille!

Bon parcours!

Ferme Mathieu Lavoie

61 rue Ricard, St-Alexis-de-Montcalm

*Photo de couverture: Instagram @marguephout