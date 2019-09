Un nouveau resto 24h où manger du poulet frit de luxe à toutes heures du jour et de la nuit

Il n’y a rien comme un gros bol de poulet frit quand il fait gris. Ça tombe bien, car un tout nouveau restaurant ouvert 24h vient de s’installer dans le quartier chinois et il semblerait que c’est à cette adresse que vous trouverez le meilleur poulet frit de Montréal. Rien de moins.

Sur son site web, Le Coq Frit se vante de servir des morceaux de poulet frit frais, juteux, croustillants et plein de saveurs. Ça donne l’eau à la bouche.

Outre son poulet, Le Coq Frit sert aussi une panoplie de plats plus décadents les uns que les autres. Sur leur menu de lunch, on retrouve même des frites de zucchinis, de patates douces et de carottes, ainsi que raviolis maison à la citrouille. Il est aussi possible de commander en ligne ou de manger sur place.

À noter que Le Coq Frit est présentement en «soft-opening»!

Le Coq Frit

52A rue de la Gauchetière Ouest