Un très cute café s’est installé au coin de Bullion et Villeneuve dans le Mile-End

Un tout nouveau café a fait son arrivée cet été dans le paysage du Mile-End.

C’est dans un petit local au coin des rues de Bullion et Villeneuve que le Saint Louis Café a ouvert ses portes au mois de juin dernier.

Avec ses accents de couleurs, sa décoration un peu éclectique, mais tout de même réfléchie, ses bols d’eau pour chien sur le trottoir devant l’entrée et sans oublier la vieille enseigne de Rafaël & Frères toujours en place à l’extérieur comme à l’intérieur. L’espace ne peut pas faire plus «Mile-End»!

En ce qui concerne l’offre culinaire, vous y trouverez tout ce qu’il a de meilleurs dans un café de quartier : cafés, viennoiseries sandwichs, tartes, chocolat chaud et plus encore. Les prix sont plutôt doux. L’item le plus cher sur le menu est le bagel au saumon à 8,50$.

Un très bel endroit à fréquenter si vous habitez le quartier!

Saint Louis Café

4800, rue de Bullion