Un Eataly pourrait ouvrir à Montréal et c’est la meilleure nouvelle de la journée

Arrêtez tout ce que vous faites! Il se pourrait bien qu’une succursale de Eataly s’installe à Montréal... C’est du moins ce que rapporte le Financial Post.

En effet, dans son entrevue avec le média, Andrea Guerra, le président exécutif de l’entreprise, aurait discuté de la possibilité d’ouvrir un Eataly à Montréal ou à Vancouver, afin de continuer l’ascension de la compagnie au Canada.

Le tout premier Eataly du Canada ouvrira ses portes à Toronto cet automne. On se croise donc les doigts pour que tout se passe à merveille et qu’un Eataly s’implante en sol montréalais par la suite.

Toutefois, ne vous faites pas trop d'attentes puisqu'en entrevue Guerra a d'abord parlé de l'ouverture d'une seconde succursale à Toronto, avant toute chose. Ce dernier considère que le marché torontois est assez vaste pour accueillir deux Eataly.

Pour ceux qui ne connaissent pas les Eataly, il s’agit d’un méga centre dans lequel on retrouve à la fois une épicerie de produits fins italiens, une section de vins italiens et même des comptoirs bouffe où les plats de pâtes fraîches et de pizzas au four y sont plus délicieux les uns que les autres.

On se croise les doigts! À suivre...