Cet immense Oktoberfest à 1h de Montréal est LA place où faire le party cet automne

Boire de la bière, assister à une tonne de spectacles, danser dans l’herbe, relever le défi du plus grand mangeur de saucisses... Voilà ce que vous propose le Beau's Oktoberfest qui aura lieu le vendredi 20 et le samedi 21 septembre à Vankleel Hill en Ontario.

Encore une fois cette année, la microbrasserie Beau’s organise un giga party pour souligner l’Oktoberfest. C’est le rendez-vous annuel des amoureux de la bière et des fêtards.

Les festivaliers pourront assister au spectacle de The New Pornographers, SHAD, Birds of Bellwoods, Neon Drems, Pales Lips et plus encore!

Pour ceux qui voudraient relever des défis, il y aura celui du plus grand mangeur de saucisses et un concours afin de trouver la personne étant capable de tenir le plus de chopes de bière dans ses mains.

Pas de panique si vous prenez un verre de trop car un service de navette est offert entre Vankleek Hill et Montréal!

Pour vous procurer des billets c’est par ici!