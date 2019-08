Un boozy brunch spécial Céline Dion aura lieu en septembre dans ce resto du Vieux-Montréal

Céline est au Québec, c’est donc l'occasion de la célébrer encore et encore et encore!

Voilà pourquoi le restaurant Méchant Boeuf situé dans le Veux-Montréal organise un incroyable boozy brunch en son honneur.

Durant ce brunch festif, tout ce qui sortira des haut-parleurs de l’endroit sera tiré de la discographie de Céline Dion. I’m alive, I drove all night, Je sais pas, That’s the way it is, Sous le vent, J’irais où tu iras, Treat hier like a lady, et plus encore!

Vos crêpes chocolat & fudge seront encore meilleures avec ces chansons dans vos oreilles.

Côté bouffe, vous aurez le choix entre le menu à la carte, ou encore la table d’hôte à seulement 19 $. C’est un boozy brunch alors vous pourrez également opter pour les mimosas à volonté pour 32 $.

Méchant Bœuf propose deux dates pour son brunch spécial Céline, soit le 28 ou le 29 septembre 2019. Les places sont limitées, alors il est fortement conseillé de réserver rapidement!

Boozy Brunch – Édition Céline Dion

28 et 29 septembre 2019 au Méchant Bœuf