Ce bar de Montréal organise une soirée quiz pour les VRAIS DE VRAIS fans de «Friends»

Les vies de Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe et Joey n’ont aucun secret pour vous, car vous avez écouté la série Friends tellement de fois que ça en est presque gênant?

Eh bien tout ce temps passé devant votre télévision pourrait bien vous servir une bonne fois pour toute! Une soirée quiz sur Friends aura lieu dans les deux succursales des bars Chez Bapstiste!

Le 22 septembre prochain dès 20h, les bars tiendront le même «trivia night» en simultané. Le but est de rassembler le plus de fans possible de la série Friends, afin que ces derniers s’affrontent pour couronner l’ultime fan!

Le 22 septembre n’a pas été choisi au hasard puisque c’est à cette date, il y a 25 ans, à laquelle les personnages de la série culte apparaissaient à l’écran pour la toute première fois.

Si vous avez envie de participer aux célébrations que prépare Chez Baptiste, vous n’avez qu’à former une équipe de maximum 6 personnes et vous présenter à l’une des deux succursales.

Soirée quiz Friends Chez Baptiste

22 septembre 2019 de 20h à 23h