Ce condo dans Rosemont magnifiquement décoré par Renard Flare est très «fresh»

Pas de doute, en matière de WOW, la designer Maude Coudé (aussi connue sous le nom de Renard Flare) a la touche magique!

Ce condo dans un triplex de Rosemont est l’une de ses plus récentes réalisations et le résultat est tout simplement magnifique et frais.

Renard Flare

Renard Flare

La propriété qui est habitée par un couple, leurs deux petites filles et leur charmant chien avait d’abord subi de nombreuses transformations majeures.

Renard Flare

La cuisine avait été complètement rénovée et certains murs avaient été retirés afin de créer un espace de vie commune avec un bon flow.

Renard Flare

Renard Flare a donc travaillé de concert avec le couple afin de donner à ce bel espace la touche magique dont il avait besoin.

Renard Flare

Renard Flare

Ouverture de la cage d'escalier, peinture des tablettes de la cuisine en rose, installation de nouveaux luminaires... Il n’en fallait pas plus pour que l’espace soit complètement transformé.

Renard Flare

Renard Flare

Renard Flare

Renard Flare

Renard Flare

Renard Flare a également meublé et accessoirisé le salon, la cuisine et la salle à manger en utilisant une palette de couleurs chaudes composée de rose et de caramel.

Renard Flare

Le résultat est tout simplement magnifique!

Pour d'autres belles inspirations déco, suivez Renard Flare sur Facebook et Instagram!

Et ne ratez pas nos capsules «Dans l'appart de...»!