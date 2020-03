Les restos qui livrent ou font du «take-out» en Estrie

Que vous habitiez Montréal, la Rive-Sud, Québec, Sherbrooke ou bien la Rive-Nord, plusieurs restaurants offrent le service de «take-out» ou de livraison, afin de vous gâter de temps à autre!

Voici donc une liste de restaurants de l'Estrie où passer une commande si vous en avez marre de vous cuisiner du spaghetti!

L’un des restaurants préférés des Sherbrookois a adapté son offre et propose un menu pour emporter ou pour la livraison qui se fait du mardi au samedi avec 24 heures de préavis. Vous pouvez passer votre commande par message privé sur Facebook tout simplement.

62, Wellington Nord, Sherbrooke

(819) 346-4440

Ce resto-boulangerie offre quelques items en livraison comme des quiches, des sandwichs, des tartes, etc. Vous pouvez téléphoner pour passer votre commande et il y a deux départs par jour (11h et 14h), du mardi au samedi.

242 King Ouest, Sherbrooke

(819) 933-7272

L’un des meilleurs restos de bouffe mexicaine au Québec reste ouvert pour les commandes à emporter et la livraison via jaifaim.co.

243, rue Alexandre, Sherbrooke

(819) 569-3535

Si vous vous ennuyez de votre bonne poutine avec un p’tit hotdog sur le side de chez Louis’, vous serez ravis de savoir que les succursales de l’Est et de l’Ouest demeurent ouvertes pour des plats à emporter seulement.

386, rue King Est

1875, rue King Ouest

Ce restaurant italien de Magog offre 10% de rabais sur les commandes à emporter à la maison. Vous avez le choix entre de délicieuses sauces pour vos pâtes et des pizzas! Vous n’avez qu’à téléphoner pour faire préparer votre commande.

481, rue Principale Ouest, Magog

(819) 843-4448

Pour un peu de réconfort, il y a Ça beigne qui offre la livraison. Vous pouvez aussi commander pour emporter et récupérer votre commande au restaurant L’Empreinte, l’adresse voisine, les jeudis, vendredis et samedis.

292, rue King Ouest

(819) 437-1547

L’Auberge Ayer’s Cliff a mis sur pied un service de commande en ligne. Les gens doivent commander avant midi le dimanche pour pouvoir récupérer leurs plats (apportés directement à leur voiture), le mardi suivant à 11h, 13h ou 15h.

1087 Rue Main, Ayers Cliff

(819) 838-4277

La succursale de Magog est parmi celles qui restent ouvertes pour un service de plats prêts-à-manger à commander. Vous pouvez donc passer votre commande en ligne pour des plats sous vide livrés directement à la maison. Sinon le menu habituel est disponible du jeudi au samedi dès 16h et il suffit d’appeler pour commander!

803, rue Principale Ouest, Magog

(819) 868-8888

Le Boefish a changé sa formule pour offrir ses plats à emporter ou en livraison. Vous pouvez commander votre steak cru pour le cuire vous-même ou encore cuit par le cuisinier du restaurant.

3131 rue King Ouest, Sherbrooke

819-780-1444

Si vous avez envie d’une bonne soupe won-ton ou encore d’un excellent chow-mein, le restaurant Café King est une belle option. L’établissement livre dans un rayon de 3 km. Sinon, vous pouvez toujours aller chercher votre commande.

1619 rue King Ouest

(819) 569-2881

Ce restaurant vietnamien de Sherbrooke offre la livraison via la plateforme UberEats. Il est aussi possible de passer chercher sa commande directement au restaurant, mais le paiement devra avoir été fait par téléphone avant.

1530 Galt Ouest, Sherbrooke

(819) 566-8383

Ce restaurant de Lac-Mégantic n’a pas seulement un nom qui fait sourire. L’établissement a aussi un menu de plats que vous pouvez commander pour la maison. Les commandes sont prises du lundi au mercredi et sont livrées ou disponibles pour le ramassage le jeudi et vendredi. Simple comme bonjour!

3807 Rue Villeneuve, Lac-Mégantic

(819) 582-5136

Ce restaurant de la rue King à Sherbrooke livre des plats préparés pour vous via son service de livraison HOTBOX. Pour commander, vous pouvez le faire par Facebook ou directement sur le site Internet.

1576 King Ouest, Sherbrooke

(819) 791-7229

Les restaurants qui livrent aussi mais qui n'ont plus besoin de présentation: Burger King, Normandin, Saint-Hubert, etc.

