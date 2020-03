Les premières images du nouveau bar à vin de Rosemont qui ouvrira ses portes après la crise

Une chose est sure... Une fois la fameuse crise terminée, nombreux sont les Montréalais qui iront boire un verre dans un bar de la ville pour célébrer!

Ça tombe bien car un tout nouveau bar à vin ouvrira ses portes quand la tempête sera derrière nous. Le Bar Mamie situé dans Rosemont devait inutilement ouvrir ses portes à la fin du moins de mars. Or, comme la situation n'est pas idéale, les propriétaires n'ont eu d'autres choix que de reporter l'ouverture.

Dans une publication sur le compte Facebook du bar à vin, les propriétaires ont toutefois partagé quelques images des travaux effectués dans le bar situé au coin des rues Drolet et Beaubien.

«Mais rassurez-vous, on profite de cette pause imposée pour fignoler certaines idées pour faire les choses en grand dès que le Corona aura fini de faire des siennes! D’ici là, voici un aperçu du Mamie, tel qu’on l’a laissé il y a quelques jours. On rangera, promis», peut-on lire sous la publication.

Le Bar Mamie sera spécialisé en vin nature et biodynamique et proposera à sa clientèle des planches à partager composées de fromages fins et de charcuteries. Gageons que ce sera un bel endroit où faire des 5 à 7!



Vivement la fin de cette saga!

Voici quelques photos des rénovations faites au début du mois de mars:

Tous les détails du Bar Mamie, ici!

