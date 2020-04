Les réputés restos Bouillon Bilk et Cadet lancent un menu pour emporter

Un mois après avoir fermé leurs portes complètement en raison de la situation dans laquelle se trouve le Québec actuellement, les restaurants Bouillon Bilk et Cadet rouvrent leur cuisine pour offrir des plats à emporter!

Dès le jeudi 16 avril, les restaurants feront équipe afin de prendre vos commandes du lundi au dimanche entre 11h et 20h.

Le menu du projet appelé Rhinocéros est disponible sur les pages Facebook et Instagram des établissements.

Vous pouvez commander des plats déjà préparés et cuisinés avec amour, dont le fameux pain au levain du Bouillon Bilk, un assortiment de fromages, un potage, des viandes prêtes à griller, du dessert et plus encore!

Se trouve également sur le menu une petite, mais très belle variété de vins blancs et rouges, ainsi que deux bouteilles de bulles pour les soirées plus festives.

Le «take-out» des commandes se fera au restaurant Cadet. La livraison est aussi disponible pour une zone délimitée et se fera avant 18h30 tous les jours.

Bon appétit!

Restaurant Cadet

1431, boulevard Saint-Laurent, Montréal

(514) 903-1631

