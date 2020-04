Tim Hortons propose de vous faire livrer son fameux beigne de Pâques aux Mini Eggs

Bonne nouvelle! Le beigne aux Mini Eggs que Tim Hortons propose pour Pâques est officiellement de retour!

Cette année, on a droit à un beigne classique recouvert d’un fondant blanc avec comme décoration cinq Mini Eggs qui entourent un rond de glaçage aux fraises.

Comme il est fortement conseillé de sortir de la maison seulement pour faire l’épicerie et aller à la pharmacie, vous pouvez tout simplement vous faire livrer votre beigne de Pâques via les applications partenaires de Tim Hortons. Il s’agit donc de Uber Eats ou encore Skip The Dishes.

Le beigne aux Mini Eggs coûte 1,99$ et vous pouvez ajouter à votre commande tout ce dont vous avez envie chez Tim Hortons pour vous faire un vrai festin!

