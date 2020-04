Le défilé de Disney disponible gratuitement en ligne vous fera retomber en enfance

Être pogné entre vos quatre murs vous rend hyper nostalgique?

• À lire aussi: [PHOTOS] Les monuments de Montréal s'illuminent aux couleurs de l'arc-en-ciel et c'est magnifique

On comprend ça et on croit avoir trouvé l’activité parfaite pour vous faire oublier votre petit appart montréalais et retomber en enfance tout en voyageant sans avoir à décoller vos deux fesses de votre divan.

C’est que Disney a mis en ligne son tout dernier défilé intitulé Magic Happens.

Il est disponible gratuitement sur la chaine YouTube de Disney Parks. Même s’il met en vedette certains films plus récents, vous apercevrez quand même le mythique Mickey Mouse, la Fée Clochette, Peter Pan, le Génie et plusieurs autres.

La vidéo ne dure que 8 minutes, mais on vous jure que c’est un 8 minutes bien investi qui vous étampera un sourire dans la face sans même que vous vous en rendiez compte!

Bon visionnement!

Voici d'autres activités à faire:

• À lire aussi: Visitez ces 5 endroits à couper le souffle autour du monde sans sortir de chez vous

• À lire aussi: Ce studio de yoga offre des cours gratuits en ligne en tout temps

• À lire aussi: Les bibliothèques de Montréal donnent accès à 37 129 livres numériques à dévorer gratuitement

• À lire aussi: L'Orchestre Symphonique de Montréal organise des concerts gratuits en ligne

• À lire aussi: Café Dalgona: voici la recette du café fouetté viral sur TikTok

• À lire aussi: Une entreprise montréalaise fabrique de l’équipement pour pratiquer l’escalade de bloc à la maison

• À lire aussi: 5 «dates» à faire sans sortir de chez vous

Ne manquez pas nos dernières vidéos!