Une application pour savoir quand ouvrir vos bonnes bouteilles de vin (selon le cycle lunaire)

S’ouvrir une bonne bouteille de vin est toujours un peu stressant. Au prix à laquelle vous l’avez payée, vous voulez certainement en profiter pleinement.

Heureusement, il y a une façon de mettre toutes les chances de votre côté.

L’application When Wine vous permet de connaître quels sont les meilleurs jours pour ouvrir vos grands crus (ou votre vin d’épicerie) selon le cycle lunaire.

En ouvrant ce calendrier biodynamique, vous pourrez donc savoir si la journée s’annonce plus fleurie ou fruitée ou si c’est davantage des notes de racines et de feuilles qui seront plus présentent dans votre vin.

Basée sur le travail de recherche en biodynamie de Maria Thun, cette application vous informe donc sur les journées préférables pour boire du vin en lien avec le cycle lunaire. Les journées en fleurs et en fruits seront préférables alors que celles en racines et en feuilles le sont moins.

La version gratuite de When Wine vous permet de connaitre les données de la veille, de la journée même et du lendemain. La version payante (au coût de 5$ par an) vous permet de connaître toutes les meilleures journées pour ouvrir vos bonnes bouteilles. Ça peut vous aider à planifier tous vos prochains partys en conséquence.

Tous les détails ici.

