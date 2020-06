Ce café du Vieux-Montréal fermera officiellement ses portes cette semaine et organise une méga vente de garage

Une triste nouvelle vient tout juste d’être annoncée sur la page Facebook de L’Anticafé Vieux-Port. L’établissement fermera officiellement dans les prochains jours.

«Depuis notre déménagement, nous avons vécu des hauts et bas, nous nous sommes démenés pour maintenir le concept et grâce à vous chère communauté, nous avons réussi. Mais, en grande partie à cause de la pandémie, en partie également à cause de nos différents (sic) sur l'avenir d'un tel concept, nous avons pris la décision de mettre fin à notre projet», peut-on lire dans la publication.

L’Anticafé n'était pas un café comme les autres. Plutôt que de payer leurs consommations, les clients devaient payer pour le temps qu’il passait sur place. Cela leur donnait accès à du café filtre à volonté et à un espace communautaire idéal pour les étudiants ou les travailleurs autonomes. Des passes mensuelles étaient aussi disponibles. Bref, c’était tout sauf un café traditionnel.

Une méga vente de garage aura donc lieu cette semaine dans le café afin de vider le local pour accueillir le prochain projet d’une des collaboratrices de L’Anticafé, L’Orbite.

«Nous serons ouverts du mercredi 24 juin au vendredi 26 juin de 10h à 17h. Premiers arrivés, premiers servis! Beau, bon, pas cher, vintage...et Purell inclus» peut-on lire.

Des photos des objets en vente seront partagées sur Facebook et Instagram, ce mercredi.

L'Anticafé Vieux-Port

406, rue Notre-Dame Est

Ne manquez pas nos dernières capsules!