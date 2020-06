Cet iconique restaurant du centre-ville ferme à cause du coronavirus

Un restaurant s’ajoute à la longue liste des entreprises qui n’auront pas survécu à la pandémie de la COVID-19, et ce n’est pas n’importe lequel.

Après 53 ans à servir possiblement les meilleures côtes levées au monde ainsi que d’excellentes patates pilées en accompagnement, le Bar B Barn a annoncé la fermeture de son restaurant de la rue Guy sur sa page Facebook.

L’établissement dont la façade brun et jaune était aussi populaire que son menu réconfortant mentionne que les propriétaires ont pris la déchirante décision de fermer officiellement puisque le restaurant ne pouvait tout simplement pas continuer à se soutenir financièrement en raison du contexte actuel de la pandémie.

«Notre bâtiment est trop étroit et nos salles à manger sont trop petites afin de pouvoir continuer de servir correctement et en toute sécurité les clients, tout en générant suffisamment de ventes et de revenus pour garder les lumières allumées», ont déclaré les propriétaires.

Les vrais de vrais amateurs du Bar B Barn peuvent toutefois se consoler un peu puisque la succursale dans l’ouest de l’île reste ouverte. Il faudra seulement faire un peu plus de route pour s’y rendre.

