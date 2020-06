Fête des Pères : 8 restaurants où commander un repas pour célébrer

Le 21 juin, c’est LA journée pour gâter votre papa comme un roi !

La fête des Pères est l’occasion parfaite de dire à votre papa à quel point vous l’aimez, mais aussi pour se rassembler autour d’une bonne table.

Puisqu’on a maintenant le droit de se rassembler en petit comité à l’extérieur, pourquoi ne pas commander une bonne bouffe et se régaler en famille dans la cour chez les parents ?

Voici donc 8 restaurants où commander un festin pour célébrer votre papa :

Tout comme pour la fête des Mères, le réputé restaurant Hoogan et Beaufort propose un menu spécial pour la fête des Pères. Cette fois-ci, la boite est composée de foie gras de la Ferme la Canardière, de truite de Bobines confite avec crevettes nordiques, d’un onglet de bœuf de l’Île-du-Prince-Édouard, d’une salade de fraises du Québec avec rhubarbe marinée, aneth et crumble de sarrasin puis finalement du classique pain focaccia au seigle grillé sur feu de bois. La boite est pour deux personnes et coûte 105 $. Vous pouvez la précommander dès maintenant sur le site du restaurant et aller la chercher dès le jeudi 18 juin.

4095, rue Molson, Montréal

(514) 903-1233

Pour les papas moins aventureux en matière de bouffe, le bar à burgers et vins nature du Vieux-Montréal propose un spécial fête des Pères qui comprend 4 uniburgers, deux frites et 6 bières mixtes pour un total de 69 $. Le lunch parfait pour un pique-nique en famille! Vous pouvez passer votre commande en mentionnant la promotion au téléphone.

404 Rue Saint-Sulpice, Montréal

(514) 844-9663

Il y a de bonnes chances que ce nom de restaurant ne vous dise absolument rien. C’est bien normal, car c’est en fait un resto éphémère pour la fête des Pères créé par le talentueux chef Danny Smiles. Ce dernier propose tout ce dont vous avez besoin pour offrir un festin sur le barbecue à votre père. Tout ce que vous aurez à faire est de griller les brochettes de viande. Le festin est en vente pour 110 $ et sur ce montant, 20 $ va à DESTA – réseau de la jeunesse noire qui aide les jeunes noirs âgés de 18 à 35 ans à atteindre leurs objectifs en matière d’éducation, d’employabilité et d’entrepreneuriat. Les commandes doivent être passées d’ici mercredi à minuit et la livraison et la cueillette auront lieu le vendredi et le samedi.

3981, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Ce restaurant de Sainte-Thérèse vous propose un menu brunch pour la fête des Pères parfait pour nourrir deux adultes et deux enfants. Le repas sera disponible pour la cueillette au resto le dimanche 21 juin, mais vous devez le précommander par texto avant le 18 juin à 20 h. Parmi les plats du menu on y trouve des minis guédilles aux homards, un «steak & eggs», des pancakes avec bacon braisé, une omelette au cheddar et asperges ainsi qu’un dessert. Le coût de ce repas pour quatre personnes est de 100 $.

327, boulevard Curé-Labelle, Sainte-Thérèse

514-813-1202

Si vous voulez faire vivre une belle expérience culinaire à votre papa pour la fête des Pères, commandez le menu conçu spécialement pour l’occasion du restaurant Pastel dans le Vieux-Montréal. C’est un trois services et à chacun de ces services vous avez le choix entre deux plats. Le coût est de 50 $ par tête et vous devez commander d’ici le 18 juin à 19 h. Vous devrez ensuite aller chercher le tout le 21 juin à partir de 10h au restaurant situé sur l’avenue McGill.

124, rue McGill, Montréal

(514) 395-9015

Le Montréal Plaza a décidé d’offrir une boite de la fête des Pères. Elle coûte 70 $ et peut nourrir deux personnes. Au menu : saucisses cocktails avec glace de légumes et sirop d’érable, salade de pommes de terre, ribs de cerf de Boileau, salade d’asperges avec rhubarbe, radis et vinaigrette livèche puis finalement, un gâteau aux carottes avec fraises et framboises d’ici ainsi qu’une sauce au sucre à la crème. Un réel délice à commander en ligne ou à récupérer au comptoir d’ici le 21 juin.

6230, rue Saint-Hubert, Montréal

(514) 903-6230

Pour la fête des Pères, le restaurant Joséphine propose une boite-repas pour les amateurs de «surf & turf«. Pour deux personnes au coût de 80 $, vous pourrez manger des asperges grillées, une salade de pommes de terre et bacon, des crevettes géantes, une côte de bœuf cuite sous vide avec un beurre de foie gras. En extra, il est également possible d’ajouter une queue de homard ou encore une douzaine d’huitres à ouvrir. Vous pouvez passer votre commande dès maintenant et récupérer la boite-repas le 20 ou 21 juin entre 13 h et 17 h.

4007, rue Saint-Denis, Montréal

(514) 840-5015

Le Perles et Paddock dédie une partie de son menu de la semaine à la fête des Pères avec une côte de bœuf incroyable pour quatre personnes à 140 $ ou encore un carré d’agneau du Québec cuit saignant sous vide avec ail et romarin pour un maximum de saveurs. Ajoutez à ça la papillote de légumes de saison en accompagnement et ce sera un repas parfait ! Vous pouvez commander en ligne dès maintenant.

403, rue des Seigneurs

(514) 931-0004

Ne manquez pas nos dernières vidéos!