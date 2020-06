13 bars qui ouvrent dès la semaine du 22 juin et qu’on a hâte de retrouver

Tranquillement, mais surement les Montréalais retrouvent un semblant de «vie normale».

• À lire aussi: Un «shack du homard» digne du Maine ouvre bientôt à Montréal

• À lire aussi: Voici les restos de Montréal qui livrent ou qui font du «take-out» pendant la crise du coronavirus

L’une des dates de réouverture très attendues était celle des restaurants et des bars. Après plusieurs semaines d’attentes pour les établissements montréalais, voilà que le gouvernement a donné le feu vert aux restaurants et aux bars ayant un «permis de préparation alimentaire» pour accueillir des clients dès le 22 juin, à condition de respecter certaines mesures de sécurité dont le fameux 2 mètres de distanciation.

Plusieurs des établissements visés n’ont pas encore décidé de la date officielle de leur réouverture. D’autres ont choisi de mettre en place les mesures demandées par le gouvernement immédiatement et d’ouvrir leurs portes dès la semaine du 22 juin.

Voici donc 13 bars qui ouvrent dès la semaine du 22 juin!

Ce bar de Verdun est impatient de vous recevoir avec ces bons cocktails dès le 22 juin. En plus le Bar Palco a une magnifique terrasse où s’installer pour boire un verre entre amis quand il fait beau.

4019, rue Wellington

Le Marché des Éclusiers est de retour pour la saison malgré tout ce qui se passe. En plus de faire le plein de produits frais et locaux, vous pourrez en profiter pour vous asseoir et prendre un verre (ou deux) au bar de l’endroit dès le 22 juin. La terrasse extérieure sera aussi ouverte et c’est l’endroit parfait pour goûter au menu qui met en valeur les produits du marché.

400, rue de la Commune Ouest

Les deux succursales de la brasserie artisanale montréalaise ont annoncé leur réouverture pour le 22 juin! Ceux et celles qui aiment aller se désaltérer à cet endroit doivent compter les dodos!

245, rue Sherbrooke Ouest

4026, rue rue Wellington

La microbrasserie sherbrookoise qui s’est installée à Montréal au coin du boulevard Saint-Laurent et de l'avenue Laurier en 2017 sera prête à accueillir ses clients pour une bonne bière fraiche et un plat de fish & chips dès le 22 juin!

5101, boulevard Saint-Laurent

En février dernier, le Vendetta Bar à vin faisant son apparition dans Griffintown. Malheureusement, quelques semaines après, l’établissement devait fermer ses portes en raison de la pandémie. Toutefois, l’équipe ne tardera pas à rouvrir et pourra accueillir ses clients dès le 22 juin. Vous devez réserver via Open Table ou téléphoner au bar à vin au 438-375-9476.

1832, rue William

La taverne Midway est un excellent «spot» où prendre un verre entre amis au centre-ville. Par chance, l'endroit ne «niaise pas» et ouvre ses portes dès le 22 juin!

1219, boulevard Saint-Laurent

Ce nouveau bar à vin de la rue Beaubien Est était censé ouvrir officiellement ses portes au moins de mars. La pandémie en ayant décidé autrement, l’établissement qui se spécialise en bons vins et en plateaux de charcuterie va finalement «pendre la crémaillère» le 23 juin. Pour l’évènement, le menu officiel ne sera pas disponible mais il le sera dès le lendemain!

328, rue Beaubien Est

Ce bar très festif de Rosemont sera de retour dès le 23 juin à 16h. Toutefois, l’établissement rouvre en format assis pour respecter les mesures demandées par la santé publique.

808, boulevard Rosemont

Ce tout nouvel établissement va ouvrir pour la première fois ses portes au public le 24 juin. C’est donc l’endroit tout indiqué pour déguster du bon vin nature et célébrer la Saint-Jean cette année.

4816, rue Wellington

La Taverne Saint-Sacrement ouvrira le 22 juin à midi! L'établissement a subi une cure de rajeunissement pendant la pandémie. Ce sera donc l'occasion idéale de découvrir leur nouveau décor. La terrasse de l'établissement sera également prête à vous accueillir!

775, avenue du Mont-Royal

La brasserie de la rue Masson sera de retour le 22 juin. En plus, l'endroit s'est aussi refait une beauté pendant la fermeture obligatoire de trois mois.



3188, rue Masson

Ce pub zéro déchet de la Plaza Saint-Hubert va rouvrir ses portes le 23 juin. Le nouvel horaire est du mardi au dimanche de 11h30 à minuit. Comme le nombre de places est limité, les réservations par téléphone sont fortement recommandées!

6839, ue St-Hubert

514-795-3599

Ce très cool bar du Mile-End va recevoir à nouveau ses clients dès le 25 juin. L'ambiance ne sera pas aussi festive mais les drinks et la bouffe seront aussi bons qu'à l'habitude!

5788, boulevard Saint-Laurent

Ne manquez pas nos dernières vidéos!