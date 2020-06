IKEA fait une méga vente jusqu’à 50% de rabais sur plus de 600 articles

Pour souligner la saison du déménagement, IKEA a décidé de faire une méga vente allant jusqu’à 50% de rabais sur plusieurs articles de son catalogue.

Du 18 juin au 8 juillet, vous pouvez vous procurer 645 objets à prix doux.

Parmi les articles en rabais, on trouve des luminaires solaires, des tables basses, des chaises, de la vaisselle et plus encore.

Certains articles sont en solde jusqu’au 5 août, mais notez que le solde du déménagement, lui, se termine le 8 juillet.

