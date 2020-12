Bien que l'année que l'on vient de vivre ait été extrêmement difficile pour les restaurateurs et tenanciers de bars, il y a eu un peu de beau à travers ces dizaines de tristes fermetures.

En effet, en 2020, Silo 57 a parlé de 57 restaurants et bars qui ont ouvert au cours de cette année de grands défis.

Voici 57 restaurants et bars qui ont ouvert en 2020, question de se rappeler que cette année a quand même apporté de belles adresses gourmandes:

Le Gabrielle est à la fois un café et un bar à vin où il est possible de s’asseoir pour déguster quelques plats ou encore de se procurer des produits fins à emporter.

644, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Le Café Holt est le restaurant du célèbre magasin Holt Renfrew Ogilvy situé en plein centre-ville de Montréal dans le Golden Square Mile. Le restaurant impressionne par sa décoration inspirée de l’art déco européen qu’on dirait tout droit sortie des années 40 à Hollywood. Le design de l’endroit est l’œuvre du réputé cabinet parisien Laplace.

307, rue Sainte-Catherine Ouest, 2e étage, Montréal

Le resto-bar le Pick Up est le projet de la gang du Dépanneur le Pick Up et d'Alexandraplatz. Au resto-bar, les clients peuvent commander des sandwiches végés ou à la viande, des salades, des huîtres, des frites et des tacos de crevettes.

3739, rue Ontario Est, Montréal

Bika Farm est le tout nouveau projet de la cheffe Fisun Ercan que l’on connaît grâce au Restaurant Su, qui a malheureusement fermé ses portes en juin 2020. L’entrepreneure a décidé de se lancer dans un tout nouveau projet culinaire; une ferme à Saint-Blaise-sur-Richelieu où elle pourra cultiver des produits frais et les servir sous forme de repas gastronomiques éclatés.

980, chemin du Grand-Bernier, Saint-Blaise-sur-Richelieu

Casa Kaizen est le tout nouveau restaurant végane du créateur de Sushi Momo. Il s'agit d'un bar à tapas qui promet une cuisine savoureuse et qui mélange des spécialités mexicaines et asiatiques.

16, avenue des Pins Est, Montréal

L’hôtel Nelligan a accueilli un tout nouveau café qui se transforme en bar à vin nature le soir. NELLi Café + Vin nature a ouvert ses portes dans l’atrium fraîchement rénové de l’hôtel-boutique.

104, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

La gang derrière le très aimé Falafel Yoni a ouvert un autre comptoir, rue Saint-Viateur, mais cette fois pour y servir de la pizza à croûte ni trop épaisse ni trop mince.

104, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal

La Louve - Buvette gentille est en fait le tout nouveau projet des trois propriétaires du réputé restaurant Faux Bergers. L'établissement promet de petits plats à saveur du terroir dégusté dans une ambiance chaleureuse. Sur le menu, les clients retrouveront quelques plats signatures et d’autres plats plus surprenants qui seront créés de manières instinctives.

73 rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul

Bernice est le projet de Jami Liverman, qui a travaillé dans quelques établissements montréalais, mais également new-yorkais. Vous pouvez y acheter des biscuits, des brownies, des gâteaux, du pain aux bananes et une foule d'autres petits délices sucrés et/ou salés.

5135, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Un tout nouveau café a ouvert ses portes sur l'avenue Mont-Royal. La Station Mahalo, qui se situe à l’est du Plateau, propose une ambiance festive et chaleureuse qui vous donnera l’impression de voyager à Hawaï le temps de déguster votre croissant.

1871, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Les amateurs de griot, de bananes plantains, de pikliz et de riz aux haricots rouges seront plus qu’heureux de savoir qu’une toute nouvelle adresse nommée Cantine Burgz servant tout ça a ouvert dans le sud-ouest de Montréal.

1243, rue Charlevoix, Montréal

Ce nouvel établissement végane a ouvert ses portes le 19 juillet dernier dans une maison centenaire du chemin Sainte-Marie à Mascouche. Au menu du Maskwa, on trouve plusieurs options de smoothies, du café, des bols chauds et des toasts nourrissantes pour le déjeuner ainsi que des sandwichs et des bols-repas pour le lunch.

2911, chemin Sainte-Marie, Mascouche

La Main Folle est un snack-bar à l’italienne qui a ouvert ses portes en plein milieu du mois de juin sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. L’établissement se veut un lieu décontracté où manger des pizzas de style new-yorkais, des pâtes, des calzones, des sandwichs et des salades fraîches.

4040, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Ce bar à vin spécialisé en planche à charcuteries et fromages devait ouvrir ses portes au mois de mars dernier. Avec la pandémie, les propriétaires ont dû reporter l’ouverture officielle et ont choisi d’offrir un menu pour emporter alléchant. L’établissement accueille sa clientèle depuis le 23 juin dernier.

328, rue Beaubien Est, Montréal

Dans Griffintown, le restaurant méditerranéen a osé ouvrir durant la pandémie. Vous pouvez toujours commander ses plats colorés aux saveurs du Moyen-Orient pour emporter ou pour la livraison.

386, rue Richmond, Montréal

Pour faire face à la pandémie, le restaurant Alma a décidé de transformer sa ruelle en resto éphémère. Le Tinc Set propose donc un menu de poulet rôti savoureux et une carte de vin nature qui fait rêver. Le concept a tellement bien fonctionné qu'il aura bientôt son propre local!

1233, avenue Lajoie, Montréal

Le Bar Minéral du Village a ouvert ses portes le 27 juin dernier. Cet établissement mi-bar à vin, mi-boîte de nuit risque d’attirer les foules une fois la pandémie terminée.

1641, rue Atateken, Montréal

L’entreprise familiale fièrement black owned depuis 30 ans a ouvert une toute nouvelle succursale en 2020 dans le quartier Saint-Henri. Les mêmes excellents plats de cuisine caribéenne sont servis à cette toute nouvelle adresse.

4601, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Ce joli bar à vin sans flafla aux couleurs des années 60 a ouvert ses portes officiellement le 24 juin dernier. Le bar propose de bonnes bouteilles de vin d’importation privée, des plats à partager et un décor kitch à souhait.

4816, rue Wellington, Verdun

Ce «shack du homard» a ouvert le 19 juin dernier dans le local du Parasol, le bar à vin saisonnier caché dans la ruelle du feu restaurant Maïs. Le court menu propose de délicieux lobster rolls, des palourdes, des moules et d'autres repas parfaits à manger lors des chaudes journées d’été. Parasol est maintenant toutefois fermé pour l'hiver.

5439-1/2, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Le Boba boba est un comptoir à bubble tea situé sur Sainte-Catherine Ouest, dans le Shaughnessy Village. L’établissement propose différentes saveurs de cette très populaire boisson taiwanaise. Peu importe la saveur que vous choisissez, soyez assurés que votre boisson sera composée de produits de qualité et qu’absolument rien d’artificiel n'aura été ajouté.

1972, rue Sainte-Catherine Ouest

Celui à qui on devait l’excellente bouffe haïtienne du restaurant Agrikol a ouvert son propre resto où il est chef propriétaire: Kamúy. Le chef souhaite en fait faire voyager sa clientèle à travers les Caraïbes autant avec la nourriture que la musique et l’art visuel.

1485, rue Jeanne-Mance, Montréal

Le 8 décembre dernier, le Fugazzi Mile-End ouvrait officiellement ses portes aux amateurs de pizzas artisanales. Impossible de rater le Fugazzi Mile-End lorsque vous êtes de passage dans le quartier. Vous n’avez qu’à suivre la bonne odeur de pizzas cuites au four et les motifs à n’en plus finir!

5417, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Les fanatiques de pâte à choux, de crème pâtissière et de glaçages sucrés seront extrêmement heureux d’apprendre qu’une boutique spécialisée dans les éclairs a ouvert ses portes à Montréal en 2020. La Pâtisserie L’éclaircie est située rue Ontario Est, dans le quartier Centre-Sud.

1382, rue Ontario Est, Montréal

Complètement à l’est de l’artère commerciale, Cheers a ouvert une deuxième adresse dans le local voisin de la brasserie artisanale Boswell, plus précisément au 2401, avenue du Mont-Royal Est. À cette deuxième adresse, vous retrouverez une tonne de délicieuses bières d’ici, quelques options de cidres et de vins ainsi qu'une sélection d’articles «bouffe» comme des sauces et du jerky.

2401, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

La gang derrière le populaire restaurant Sushi Momo n'a vraiment pas chômé en 2020. En plus d'avoir ouvert Casa Kaizen (#5), une autre adresse s'est ajoutée à la famille: le comptoir à tortas mexicaines véganes Nopalito. Pour ceux qui ne connaissent pas la torta, c’est un sandwich fait avec un pain moelleux rempli de haricots frits, d'avocats et, généralement, de viande et de fromage. Chez Nopalito toutefois, les tortas seront entièrement faites à base de plantes.

3723-A, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Saison des pluies va fort probablement devenir un endroit de prédilection pour ceux qui aiment faire des coffee dates. En plus d’être magnifique et de servir du bon café torréfié à 94o Celsius, l’établissement tient un petit menu bouffe. Sandwichs, salades, soupes de saison et viennoiseries, voilà ce que vous pouvez vous mettre sous la dent chez Saison des pluies.

305, rue Guizot Est, Montréal

Situé dans l’ancien local du bar à vin Accord Vieux-Montréal, 212 semble vouloir rehausser les standards de la restauration montréalaise. Le restaurant haut de gamme dont le décor est à couper le souffle a fait appel au chef Pat Marion qui a déjà travaillé au Noma à Copenhague, l’un des restaurants les plus réputés mondialement. Chez 212, il propose une cuisine italienne à base d’ingrédients locaux et artisanaux. Tout sera fait à la main et les plats suivront les saisons pour un gage de fraîcheur 12 mois par année.

*Pendant la fermeture obligatoire des salles en manger en raison de la pandémie, le 212 s'est transformé en casse-croûte de luxe: le Wren's!

212, Notre-Dame Ouest, Montréal

Ce bar de quartier dans la Petite-Italie propose des cocktails dans de beaux verres tiki, des vins nature et funky ainsi que de la bouffe aux saveurs tropicales. Son décor est également d’inspiration tropicale et l’ambiance se veut chaleureuse.

6714, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Ce restaurant qui a officiellement ouvert ses portes le 2 septembre dernier propose une cuisine inventive. Alors que des options snacks sont en vente au comptoir, l’offre première est le repas 10 services pour 70$.

4671, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Les amateurs de brunch voudront tester ce nouvel établissement sur la Main. Comme son nom le dévoile, vous pourrez boire des mimosas, mais aussi d’autres cocktails matinaux pour commencer la journée du bon pied!

3509, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Le bar à tacos braisés Snatch se trouve dans l’ancien local du Lili Co, au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Villeneuve Est. On y sert neuf différentes sortes de tacos braisés en trois formats différents. Les prix ne dépassent pas 10,99$ et il est même possible d’ajouter quelques petits plus ou de faire gratiner vos tacos moyennant un petit surplus d’argent.

4675, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Espresso, sandwichs, snacks, desserts, apéros... Voilà les quelques classiques que vous pouvez retrouver sur le menu du café-bar Caffetierra situé sur la rue Stanley, au centre-ville de Montréal. L’établissement qui a ouvert ses portes à la fin de l’été se distingue par son amour du café italien, servi de manière traditionnelle, et par son décor absolument incroyable qui rappelle les années 90.

2055, rue Stanley, Montréal

Les propriétaires du Arthurs Nosh Bar et de la galerie d’art The Letter Bet ont ouvert un tout nouveau resto «caché» dans Saint-Henri. Appelé Bucky Rooster’s, cet établissement a fait énormément jaser cet été. Situé à l’arrière du 3981, rue Notre-Dame Ouest, Bucky Rooster’s servirait le meilleur poulet frit en ville actuellement, selon les commentaires de certains Montréalais sur Instagram.

À l’arrière du 3981, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Une nouvelle adresse s'est ajoutée à la belle offre de bouffe caribéenne dans le sud-ouest de Montréal et il s'agit du resto Le Jerk Spot. Situé au 3506 de la rue Notre-Dame Ouest, le casse-coûte Jerk Spot se spécialise dans les viandes jerk. Il y a l’option de poisson, de porc et de poulet. Les végétariens sont comblés également, car ils peuvent opter pour les champignons jerk.

3506, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

La populaire chaîne de bols ramen s'est installée à Pointe-Claire en 2020. Les résidents de ce secteur de Montréal peuvent maintenant déguster les excellents bols ramen de cet établissement!

303-A, boulevard Brunswick, Pointe-Claire

Le quartier Ahuntsic s’est doté d’un tout nouvel endroit où aller boire une bonne bière cette année. Cette brasserie, qui est le tout nouveau projet de l’un des propriétaires du Birra Bar à Bières Maison, se spécialise dans les bières allemandes et tchèques telles que les Pilsner ou les Kellebier.

109, rue Louvain Ouest, Montréal

En octobre 2019, les Montréalais et Montréalaises apprenaient qu’un café-bar pas comme les autres préparait son ouverture au centre-ville de Montréal. C'est finalement le 9 février 2020 que l'établissement a ouvert ses portes au public.

1209-1211, boulevard Saint-Laurent, Montréal

C'est dans l'ancien local du Cagibi dans le Mile-End que La Catrina a ouvert ses portes au printemps. L’ouverture de cet établissement, qui se spécialise dans les tacos et les cocktails, est un petit baume pour les résidents du quartier qui étaient en deuil du restaurant Maïs en décembre 2019.

6596, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Ce petit établissement est le tout nouveau projet des propriétaires du Joe Beef. Il peut accueillir jusqu’à 25 clients et est situé à l’arrière du restaurant Liverpool House, sur la rue Notre-Dame Ouest. Bien que le Vinette se présente comme étant un restaurant spécialisé en assiettes de fruits de mer, le menu de ce dernier est également composé de quelques plats vedettes que l’on retrouve également au Liverpool House et au Joe Beef.

2497, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Un resto-bar ludique s'est installé sur la rue Masson cette année, au coin de la 8e Avenue. La nouvelle entreprise Les Dés Branchés occupe le local laissé vacant par le restaurant Chat Affamé. L’ouverture était prévue pour le mois de février 2020. L’endroit offre un choix de plus de 250 jeux de société et le menu bouffe est composé de tapas avec options végétaliennes.

3100, rue Masson, Montréal

Salle Climatisée est un tout nouveau restaurant qui propose une cuisine locale qui change donc au gré des saisons et des arrivages. Il s'agit du tout nouveau projet de Brendan Lavery, d'Harrison Schewchuk et de Darcy Gervais-Wood, qui ont tous travaillé au restaurant Maison Publique.

6448, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Situé sur la rue de la Montagne, juste au sud de Sainte-Catherine, le restaurant se spécialise dans la cuisine authentique japonaise. Le menu est donc composé d’une variété de makis, de nigiris, de sashimis et de temakis. Le Hidden Fish a également un second menu qui propose l’expérience Omakaze, ce qui signifie que c’est le chef qui décide ce que vous mangez. Pour 150$, vous pouvez vous laisser gâter par les talents de l’équipe de cuisine.

1233, rue de la Montagne, Montréal

Mutoïde propose des cruches de bière de différents formats et des bières en bouteille. Dans la sélection de bières offertes à emporter se retrouvent la Vitesse, une West Coast Pale Ale légèrement sure (4,8%), et la Culte, une Kellerbier savoureuse (5,5%). Ces savoureux produits font d'ailleurs déjà beaucoup jaser parmi les amateurs de bière de Montréal.

3135, rue Hochelaga, Montréal

Chez Téta s’est installé en octobre sur Le Plateau-Mont-Royal, au coin de Rachel Est et Laval. On y sert autant de délicieux cafés qu’une cuisine libanaise traditionnelle. Lorsque les salles à manger des établissements pourront rouvrir leurs portes, il sera enfin possible de déguster tous ces bons plats et de boire du bon café à même la salle à manger qui est tout simplement sublime!

227, rue Rachel Est, Montréal

Ernestine est en fait le nouveau nom et concept de NOIRCHOCOLAT qui se trouvait à quelques coins de rue auparavant. L’établissement a donc déménagé à l’est de la rue Papineau, dans un local dont la devanture a été peinturée d’un joli rose.

1827, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

L’établissement, qui peut seulement accueillir sa clientèle pour des repas à emporter en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie, propose actuellement un petit menu de plats asiatiques réconfortants.

1720, rue Saint-Patrick, Montréal

Après le Vieux-Port, Saint-Henri, le Quartier latin et le foodcourt 2.0 Cathcart au centre-ville, voilà que Uniburger a ouvert une toute nouvelle adresse le 30 octobre dernier. Toujours à Montréal, mais cette fois, c’est plus au nord, dans la Petite-Italie, que le populaire restaurant s’est installé.

50, rue Saint-Zotique Est, Montréal

L'immeuble iconique qui abritait la boutique Fleurs & Cadeaux accueille maintenant un restaurant. Le Fleurs & Cadeaux se veut un snack-bar japonais avec une belle offre de vin nature et de savoureux sakés. Dirigé par une équipe de pros de la restauration, dont David Schmidt (Club Pélicano, Tiradito, Mal Nécessaire), le Fleurs & Cadeaux promet une ambiance festive, des plats savoureux et authentiques et surtout, une belle vibe.

1002, rue Saint-Urbain, Montréal

Mitch Deli a ouvert ses portes cette année dans la même bâtisse que le 180g dans Rosemont. Cette sandwicherie fait le bonheur des résidents du quartier Rosemont depuis juin. Une adresse à découvrir!

5866, avenue De Lorimier, Montréal

Après deux ans d’absence, le Marché La Pantry est officiellement de retour dans le paysage de Saint-Henri! L’équipe derrière le restaurant H4C et son chef Dany Bolduc ont décidé de reprendre les rênes de l’établissement qui a déjà été reconnu pour ses excellents sandwichs goûteux et copieux. Le Marché La Pantry propose désormais des produits frais, en conserve ou congelés, que vous pouvez emporter à la maison.

4207, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

En 2020, l'adoré Sata Sushi est devenu le Jones Café. Heureusement, le tout nouveau concept reste végane. Situé au même endroit sur la rue Ontario, Jones Café est en quelque sorte un mélange entre le Sata Sushi et l’autre établissement de la propriétaire, le Mimi & Jones.

3349, rue Ontario Est, Montréal

Le jeune établissement qui a ouvert ses portes à la fin du mois de septembre propose un petit menu qu’il est possible d’essayer du jeudi au dimanche de 17h à 22h. Sur le court menu, on retrouve quelques assiettes alléchantes composées de panzerottis, de pains au levain, de poireaux babeurres, de cappelletti ricotta tomate et plus encore.

241, rue Jarry Est, Montréal

L’établissement, qui a ouvert ses portes le 4 juin dernier, se démarque par son menu de comfort food et son décor rétro tiré des années 90. C'est l’endroit par excellence où manger un bon Philly cheese steak et boire une bonne bière fraîche.

143, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

Une toute nouvelle franchise de Pizzeria Bros a pris le pari d’ouvrir un restaurant sur la rue Ontario, dans Hochelaga-Maisonneuve, en pleine pandémie. Les cuisiniers étaient aux fourneaux dès le 24 avril dernier afin de préparer de bonnes pizzas à croûtes minces et des salades artisanales fraîches.

3979, rue Ontario Est, Montréal



Maynard est en fait le nouveau projet de Brodie Somerville, un ancien du Au Pied de Cochon. Ce dernier avait visiblement envie de changement en proposant un menu végétarien avec plusieurs options véganes! Le nouvel établissement occupe le charmant local au coin de Prince-Arthur Ouest et de Clark, qui était auparavant le Bristol Chai.

30, rue Prince-Arthur Ouest, Montréal

C’est avec un tout nouveau défi que l’année 2020 a commencé pour la dynamique équipe derrière le September Surf Cafe. Appelé Stem Bar, le nouvel établissement se veut un endroit parfait pour les 5 à 7 entre amis qui s’étirent.

2475, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

