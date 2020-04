Un resto de «take out» seulement vient d’ouvrir dans une ruelle d’Outremont

Les propriétaires du restaurant Alma, situé dans le quartier Outremont, ont ouvert tout récemment un nouveau comptoir bouffe dans leur ruelle.

Le Tinc Set offre un menu en formule pour apporter seulement composé de délices catalans.

Poulet rôti, churros, salades craquantes, patatas bravas et plus encore, le petit établissement offre des plats savoureux et des vins d’importation privée.

Pour les curieux, sachez que Tinc Set est une expression catalane qui signifie «J’ai soif» en français. Voilà de quoi vous donner envie de commander une bonne bouteille de vin pour la déguster chez vous.

Découvrez le menu complet et passez votre commande ici.

1231 avenue Lajoie

• À lire aussi: Voici les restos de Montréal qui livrent ou qui font du «take-out» pendant la crise du coronavirus

Ne manquez pas nos dernières capsules!