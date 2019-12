Ce restaurant A-DO-RÉ du Mile-End fermera ses portes définitivement ce mois-ci

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de tacos du Mile-End, puisque le restaurant Maïs vient tout juste d'annoncer sa fermeture définitive à la fin du mois de décembre.

«C’est le cœur lourd, mais riche de 7 ans de souvenirs heureux, que l’équipe du Restaurant Maïs annonce son dernier service, qui aura lieu le 28 décembre 2019» peut-on lire sur la page Facebook de l'établissement.

Après de nombreuses années à offrir des plats savoureux et de délicieux margaritas à sa fidèle clientèle, les propriétaires de l'établissement ont eu envie de se lancer dans une nouvelle aventure.



«Cette fermeture n'est donc ni une occasion triste ni un adieu, mais plutôt une opportunité pour l'équipe d'aller de l'avant avec un nouveau projet plus proche de leurs ambitions. En effet, le chef William Cody et ses partenaires Peter et Susan Popovic collaborent déjà avec le sommelier et maître d’hôtel William Saulnier sur un nouveau projet. Le concept de ce nouvel établissement s’inspire du Parasol, le célébré et populaire bar à vin de l’équipe.»

Malgré la promesse d'un nouveau projet culinaire alléchant, l'annonce de la fermeture du Maïs a créé une véritable vague de tristesse chez les habitués du restaurant.

Les soirées arrosées du Maïs resteront certainement gravées dans la mémoire de nombreux montréalais.

Vous pouvez aller manger une dernière fois au restaurant Maïs d'ici le 28 décembre prochain.

Restaurant Maïs

5439, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Ne manquez pas nos dernières capsules: