Un tout premier resto et café entièrement végane ouvre à Verdun

Bonne nouvelle pour les gens de Verdun qui attendait impatiemment un resto végane dans leur coin!

• À lire aussi: Un bar à vin végane parfait pour une première «date» ouvre dans Saint-Henri

• À lire aussi: Où manger les soupes ramen les plus réconfortantes à Montréal

C’est cette semaine, le 5 décembre plus précisément, que le tout premier restaurant et café végane de Verdun ouvrira ses portes.

Le Archway se veut un bar santé où vous pourrez commander un café et des gourmandises pour emporter, bruncher le week-end ou encore casser la croûte entre amis le midi et le soir.

Parmi les plats disponibles, vous trouverez le burrito matin, un plateau de fauxmages et de charcuteries, un bol thaï keto, une assiette de bagel lox et des enokis frits. Attention toutefois, les sections du menu ne sont pas toutes disponibles en même temps. Par exemple, les gourmandises peuvent être commandées du mardi au dimanche puis le menu du soir est disponible le jeudi et vendredi seulement.

L’établissement offre également un beau choix de café, de smoothies et de jus qui vous donneront le petit «boost» nécessaire pour bien commencer votre journée!

Le Archway Bar Santé est le projet de la foodie derrière le compte Instagram Crunches & Lunches. Cette dernière propose une tonne de recettes végé et véganes depuis quelques mois déjà. Le Archway Bar Santé est son premier projet du genre.

Voilà une nouvelle adresse intéressante à ajouter à votre carnet!

Le Archway Bar Santé (ouverture le 5 décembre)

3683, rue Wellington, Verdun

Ne manquez pas nos dernières vidéos!