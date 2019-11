Voici tout ce que vous devez savoir sur l’immense biergarten qui va ouvrir au centre-ville

Si vous travaillez dans le coin de la Place Ville Marie, vous n’êtes pas sans savoir qu’un gros projet de halle gourmande s'y prépare depuis maintenant quelques mois.

Annoncé a l’été 2019, le Cathcart s’inscrit dans le projet de revitalisation de l’Esplanade de la Place Ville Marie et se veut un endroit rassembleur où les Montréalais et les touristes pourront manger et boire.

Ce qui avait surtout retenu notre attention lors de l’annonce du projet c’est l'installation d'un immense biergarten situé sous un pavillon de verre de 7 000 pi2. Le biergarten sera donc un jardin intérieur ouvert été comme hiver. L’endroit sera baigné dans la lumière et rempli de végétation.

L’offre alcoolisée de l’endroit a été pensée par trois spécialistes : Stéphanie Pilon (bière), Marc-André Nadeau (vin) et Daphnée Vary Deshaies (cocktails). La vaste sélection de produits faite par ces trois spécialistes saura certainement vous plaire et fera du Cathcart un bel endroit où aller prendre un verre entre collègues à l’heure du 5 à 7.

Le Cathcart ne sera pas seulement un biergarten. Une belle offre alimentaire accompagnera le bar. Les clients auront le choix entre trois restaurants avec service et neuf comptoirs. Parmi les restaurateurs et chefs annoncés on retrouve, entre autres, Antonio Park avec AKIO (cantine japonaise), Raegan Steinberg avec DIRTY GREENS (comptoir à salade et délices santé, ), un Uniburger, la gang de A5 Hospitality avec Tulum Taqueria (mexicain) et Karma Poké (poké bols) et Omnivore.

L’ouverture de l’endroit qui était prévue à la fin de 2019 a finalement été repoussée au début de 2020. La date exacte n’a pas encore été dévoilée, mais on sait que ce sera en janvier et que l’endroit sera ouvert tous les jours!

Le Cathcart Restaurants et Biergarten

1, Place Ville Marie

