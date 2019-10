Le Montréal Plaza ouvre un resto de style déli au centre-ville de Montréal

L’équipe du Montréal Plaza a vraiment le vent dans les voiles actuellement!

En plus d’ouvrir un deuxième Montréal Plaza et un autre Foodchain dans l’enceinte du Time Out Market Montréal dont l’ouverture est imminente, le créatif duo Charles-Antoine Crête et Cheryl Johnson a également décidé de proposer un tout nouveau concept de déli au centre-ville.

Alors que le Montréal Plaza du Time Out Market Montréal se concentrera sur ce qu’il fait de mieux, la restauration avant-gardiste, le Montréal Plaza Deli, lui, transformera des classiques de ce genre de resto afin d’épater les foodies.

Jaclyn Rivas

Les techniques de l’équipe en cuisine et le mélange de saveurs inattendues rendront les plats inoubliables aux yeux et aux papilles des clients.

Salade aux œufs, soupe minestrone ou bien sandwichs au filet de porc frit, tous ces classiques passeront sous la loupe de l’équipe du Montréal Plaza Deli afin de vous proposer des versions à couper le souffle. Gageons que vous serez également incapable de vous retenir d’immortaliser votre plat en photo!

Le Montréal Plaza Deli ouvrira ses portes au public en même temps que tous les autres restaurants qui s’installent dans le Time Out Market Montreéal, c’est à dire, le 14 novembre prochain!

Plus que quelques jours avant de pouvoir essayer ce nouveau concept.

Montréal Plaza Deli

705, rue Sainte-Catherine Ouest