Un café d’Hochelaga offre du café et des croissants GRATUITS ce vendredi

Ce n’est jamais facile, le vendredi, de se motiver à sortir de la maison pour aller à l’école ou au travail.

• À lire aussi: Un nouveau café ouvre à Trois-Rivières avec un menu où tout est à 8$ et moins

• À lire aussi: Un nouveau comptoir à tacos prépare son ouverture à Pointe-Saint-Charles

Toutefois, ceux qui habitent dans le coin du métro Préfontaine dans Hochelaga auront une raison d’obéir à la sonnerie de leur cadran et de ne pas «snoozer» trop longtemps.

Le Café Pref, qui est situé tout près de la station de métro Préfontaine, offrira ce vendredi 25 octobre dès 6h, du café et des croissants gratuits à ceux qui le veulent bien.

L’équipe du café sera installée sous une tente blanche aux abords de la station Préfontaine. Suivez l’odeur du café bien corsé et des croissants au beurre : vous les trouverez très rapidement!

Ce sera la deuxième fois cette semaine que Café Pref gâtera les gens de son quartier. Mercredi matin, c’est plus de 300 cafés et croissants qui ont été distribués.

Si jamais vous désirez plus qu’un café et un croissant, l’établissement se situe au 3115 de la rue Hochelaga. Il y a des bagels, des chocolatines, des muffins, des sandwichs, des salades, du kombucha, etc. Un joli café à découvrir si ce n’est pas déjà fait!

Café Pref

3115, rue Hochelaga, Montréal