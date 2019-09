Time Out Market Montréal : de nouveaux chefs et restaurateurs s'ajoutent et ça donne encore plus hâte

Ce n’est qu’une question de semaines avant que les curieux et les curieuses puissent enfin mettre les pieds dans le fameux Time Out Market Montréal.

Prévue pour la fin de l’automne 2019, l’ouverture de cet immense marché alimentaire et culturelle est l’évènement foodie le plus attendu de l’année.

Par chance, l’équipe de Time Out Market Montréal nous aide à patienter en dévoilant peu à peu les chefs et les restaurants montréalais qui ont décidé de participer à cette aventure des plus excitantes.

Une première vague de noms avait d'abord été dévoilée en juin dernier. On apprenait alors que Le Red Tiger, Le Club Chasse et Pêche, le Il Miglio, le Montréal Plaza, le Moleskine et le Romados embarquaient dans l’aventure. La boulangerie Hof Kelsten annonçait aussi un nouveau concept nommé Hof Sucrée tout comme Normand Laprise avec un nouveau projet, le Burger T!.

Cette semaine, de nouveaux noms s’ajoutent à cette belle liste et ils ne déçoivent pas non plus. Olive et Gourmando, Foxy, Dalla Rose, Atelier et Saveurs, Foodchain, Marusan et Grumman ’78 seront également de la partie!

Alors que Time Out Market Montréal a déjà frappé dans le mille avec tous ces grands noms de la restauration montréalaise, une troisième vague de participants se prépare. En effet, les derniers chefs et kiosques, ainsi que davantage d’informations sur l’offre d’alcool du marché alimentaire et culturel seront annoncés juste avant l’ouverture officielle de l’endroit qui, on le rappelle, est prévu pour la fin de l’automne 2019!

Time Out Market Montréal (Ouverture à venir)

705, rue Sainte-Catherie Ouest

*Photo de couverture: Jackie Rivas