4 nouveaux restaurants à essayer

À la recherche de nouvelles adresses pour votre prochaine sortie avec des amis ou en tête à tête amoureux?

Voici quatre nouveaux restaurants montréalais à essayer dès que vous le pouvez!

1. Chifa

Chifa, ce style de cuisine péruvienne inspiré par les mets chinois, est également le nom que porte le tout nouveau resto-bar qui fait fureur actuellement au centre-ville. C’est aussi le chef Marcel Larrea, du Tiradito, qui signe le menu de ce nouveau projet. Vous pouvez donc vous attendre à autant de qualité et de créativité qu’au Tiradito, mais au lieu d’être influencé par le Japon, le chef se laisse inspirer par la cuisine chinoise.

Pour en savoir plus, c'est ici.

1080, rue de Bleury

2. Piklìz

Griot, pikliz, pâté haïtien, bananes pesées, etc. : voilà ce que vous offre le menu du restaurant éphémère Piklìz. Installé dans Saint-Henri, Piklìz occupe le local du Zec Café lors de ses heures de non-opérations, c’est-à-dire du mercredi au vendredi entre 16 h et 22 h, ainsi que le dimanche entre 13 h et 19 h. Les amateurs de bouffe caribéenne ont le choix parmi une multitude de plats principaux dont les prix varient entre 6,75$ et 16$.

Pour en savoir plus, c'est ici.

4206, rue Saint-Jacques Ouest

3. Hello 123

Hello 123 est un bar à vin où vous pouvez boire d’excellents vins nature en tête à tête. Ouvert depuis peu, l’endroit propose aussi un menu de bouffe végane composé d’entrées à partager, de burgers, de bols et de salades. En plus de mettre l’eau à la bouche, le nouvel établissement épate avec un beau décor moderne qui mélange bois, couleurs et verdure! Hello 123 fait partie d’une chaîne de restaurants provenant de Toronto. Il existe déjà deux succursales dans la ville Reine et une succursale montréalaise, à NDG, ouverte depuis l’été 2019.

Pour en savoir plus, c'est ici.

3580, rue Notre-Dame Ouest

4. Roch le Coq

Un tout nouveau comptoir nommé Roch le Coq a ouvert ses portes dernièrement sur l’avenue Van Horne dans Outremont. L’endroit au décor un peu rétro a bien l’intention de se tailler une place de choix parmi les adresses gourmandes où manger de l’excellent poulet frit. Le menu propose le poulet au morceau, en burger, dans une poutine, sur une gaufre maison, en pogo et ainsi de suite. À noter que les végétariens qui voudront accompagner leurs amis chez Roch le coq pourront commander un burger végétarien pour 9 $.

Pour en savoir plus, c'est ici.

1541, avenue Van Horne

