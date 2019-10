Un nouveau comptoir à poulet frit s’installe dans Outremont

Les amateurs de poulet frit ont une nouvelle adresse à visiter dans Outremont.

Un tout nouveau comptoir nommé Roch le coq a ouvert ses portes dernièrement sur l’avenue Van Horne.

L’endroit au décor un peu rétro a bien l’intention de se tailler une place de choix parmi les adresses gourmandes où manger de l’excellent poulet frit.

Le menu propose le poulet au morceau, en burger, dans une poutine, sur une gaufre maison, en pogo et ainsi de suite.

Avec un slogan tel que «Faites l’amour, pas la diète» on comprend vite que le poulet frit de Roch le coq est là pour vous se faire plaisir!

Les prix de l’endroit sont également plus que raisonnables. Pour vous donner un exemple, un trio 3 morceaux de poulet brun servi avec frites et boisson vous coûtera 17,50 $ tandis que le baril de 10 morceaux de poulet blanc servi avec frites, salade de chou, salade de patates et gravy est affiché à 49 $.

À noter que les végétariens qui voudront accompagner leurs amis chez Roch le coq pourront commander un burger végétarien pour 9 $.

Une nouvelle adresse à tester lorsque votre prochain «craving» de poulet frit se présente!

Roch le coq

1541, avenue Van Horne