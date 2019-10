Voler au-dessus d’un canyon de plus de 90 mètres de haut à seulement 2h30 de Montréal

Seuls les plus téméraires seront prêts à embarquer dans le Air Canyon, un manège qui survole le Canyon Saint-Anne à une vitesse de 50 kilomètres-heure.

Situé à environ 2h30 de Montréal (pas très loin de la ville de Québec), le Canyon Sainte-Anne est l’un des plus beaux parcs naturels du Québec.

Avec ses sentiers de randonnées et son paysage à couper le souffle, il s’agit d’un endroit absolument magique à découvrir entre amis ou même accompagné de son chien.

Les plus courageux pourront même choisir de visiter le parc confortablement installés dans un manège qui survole le canyon à plus de 90 mètres de haut et à une vitesse de 50 kilomètres à l’heure. Tout ça les pieds dans le vide!

Le Air Canyon offre aussi une vue imprenable et unique sur la marmite du Géant, une imposante chute qui se trouve au cœur de canyon.

Pour essayer le Air Canyon vous devrez débourser 15$ par personne. Le manège est en fonction jusqu’au 20 octobre prochain.

