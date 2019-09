Une immense vente vintage où faire des trouvailles à petits prix aura lieu ce mois-ci

Il suffit souvent d’un seul objet pour changer le look d’une pièce entière. Un beau bureau, une chaise funky ou bien un vase qui appartenait à votre grand-mère.

Si vous avez envie d’adopter un nouvel accessoire rétro pour redonner un peu d’amour à votre logement, ne ratez surtout pas l’immense Bazar vintage organisé par Les Intemporelles qui aura lieu le 5 et 6 octobre prochain.

Cette vente a lieu quelques fois par année et attire chaque fois des centaines de curieux qui souhaitent faire l'acquisition de morceaux de vêtements ou d'objets de décoration uniques.

Au total c'est plus de trente vendeurs vintage, rétro et antiques qui seront réunis Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse pour participer à l’une des plus grosses ventes de ce genre en ville.

Pour ceux qui n’ont pas besoin de faire le plein de déco, sachez qu’il y aura également quelques exposants qui vendront des bijoux et des vêtements vintage.

Voilà une occasion en or de faire de belles trouvailles à petit prix!

Tous les détails ici.

