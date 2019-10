Le Dic Ann’s sur Pie-IX a 65 ans et offre de la bouffe à 1$ pendant une journée seulement

Le Dic Ann’s sur Pie-IX s’apprête à franchir une étape importante. L’institution célèbrera ses 65 ans ce dimanche 6 octobre!

Pour l’occasion, de bons rabais plutôt alléchants seront offerts aux clients en guise de remerciements pour ces 65 belles années. Quatre items du menu seront donc offerts à 1$ seulement. Vous pourrez donc vous offrir un beau petit festin bien gras pour seulement 4$ avant les taxes.

Quels seront les items à rabais? Il s’agit du hamburger, du cheeseburger, d’une frite et d’un breuvage au choix. Pas mal non?

Cette promotion sera seulement valide le dimanche 6 octobre dès 11h et ce jusqu’à 19h, pas plus. Il y aura une limite de quatre items par personne et la promotion ne peut pas être combinée à d'autres rabais.

Il risque d’y avoir pas mal de monde, alors ne tardez pas trop si vous voulez mettre la main sur un bon hamburger à 1$ seulement!

Dic Ann’s Montréal-Nord

10910, boulevard Pie-IX